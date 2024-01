Einen Vorentscheidung fällt an diesem Wochenende in der Tischtennis-Verbandsoberliga Süd. Am Samstag, 27. Januar, 15 Uhr, empfangen die Tischtennisfreunde Altshausen, derzeit Tabellendritter, in ihrer Sporthalle den Tabellenzweiten SV Böblingen. Derzeit trennen beide Mannschaften zwei Punkte, Böblingen steht bei 15:3 Zählern, Altshausen bei 13:5. Siegt das Heimteam, ist wieder alles offen, siegt Böblingen könnte eine Vorentscheidung im Kampf um den Relegationsplatz gefallen sein.

Nur ein Ergebnis bringt die TTF weiter

„Wir werden sehen, ob die Mannschaft mit Druck umgehen kann. Mannschaftskapitän Marco Busam hat es angesprochen: Wir müssen gewinnen. Aber auch Böblingern hat ja einen gewissen Druck. Die wissen auch: Verlieren wir in Altshausen, sind wir gleich“, sagt Altshausens Teammanager Diethelm Wahl. „Verlieren wir, wäre das aber verhängnisvoll. Dann wäre die Saison wahrscheinlich vorbei“, sagt er. Aber: „Wir sind topfit, haben gut trainiert“, sagt Wahl.

Hinspiel verlief nicht gut

In der Vorrunde noch unterlagen die Altshausener noch mit 4:9 in Böblingen. „Es ist immer schwierig, wenn du zum Saisonstart auf die beiden vermeintlich besten Mannschaften triffst“, sagt Wahl. Nur ungern erinnert er sich an den Saisonauftakt mit den beiden Niederlagen gegen Böblingen und Mühringen, das bislang die Liga dominiert. In der Vorrunde siegten in Böblingen in den Doppeln nur Ocko/Busam, die Mannschaft lief von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Starke Böblinger Spitzenspieler

Böblingen hat eine starke Vorrunde gespielt. Alle Spieler reisen mit einer positiven Bilanz nach Oberschwaben. Tim Kimmerle (14:0) beeindruckte, wie auch Luis Hornstein (12:5), Pascal Timke (11:5) und Marcel Trampitsch (9:4). „Böblingen ist auf den Positionen eins bis drei besser besetzt, wir auf den Positionen vier bis sechs. Ziel muss es sein, die Einzel ausgeglichen zu gestalten.“

TTF haben einen neuen Leader

Eine zweite Frage wird sein: Kann das erste Paarkreuz einige Punkte beisteuern? In der Vorrunde schlug in den vier Spitzeneinzeln kein einziger Sieg für Altshausen zu Buche. „Unser langjähriger Spitzenspieler Petr Ocko hat sich einiges vorgenommen. Seine Vorrunde war nicht gut, aber jetzt will er wieder voll angreifen und mit seinen Rückrundenergebnissen der Mannschaft helfen“, sagt Wahl. Die Mannschaft ist - im Gegensatz zur Vorrunde etwas anders aufgestellt. Dank seiner starken Hinrundenbilanz (13:2) rückt der Pole Norbert Wojtya an die Position eins. Der 21-Jährige spielt seit dem Alter von sechs Jahren Tischtennis, war polnischer Jugend-Nationalspieler und hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen hier. Wojtya arbeitet bei einem Ostracher Chemieunternehmen.

Altshausen ist gleichmäßig besetzt

„Norberts Bilanz in der Hinrunde war herausragend. Trotzdem wird es interessant sein, ob er diese Bilanz auch unter Druck als Spitzenspieler bringen kann. Er ist ein Riesentalent und zeigte es in der Hinrunde und auch derzeit im Training: So muss Tischtennis aussehen“, lobt Diethelm Wahl den Spitzenspieler der TTF. „Jetzt muss er zeigen, ob er sein Spielsystem auch weiter oben durchsetzen kann.“ Wojtyla und Ocko bilden das Spitzenduo.

Im mittleren Paarkreuz spielen Jonas Strahl (3) und Gabor Toth (4). Der Ungar Toth spielte sich mit einer 11:1-Einzelbilanz ins mittlere Paarkreuz. „Ich bin überzeugt, dass Gabor auch hier das Niveau halten und punkten kann und Jonas Strahl konnte in der Hinrunde aus beruflichen Gründen nicht ganz so trainieren wie er wollte, aber er wird jetzt sicher seine Punkte machen“, ist Wahl überzeugt. Im hinteren Paarkreuz sollen Kapitän Marco Busam (5) und Christian Narr (6) punkten. „Um Marco mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Er ist immer ruhig, nervenstark, hat eine Vorrundenbilanz von sieben Siegen in neun Spielen. Er wird seine Punkte machen“, sagt Wahl.

Zuschauer sollen die TTF anfeuern

Das Team wird komplettiert von Petr Novotny (7), Mateusz Wojciechowski (8), Michael Scholz (9) und Hugo Bilgram (10). „Ein wichtiger Faktor wird erneut Mateusz Wojciechowski sein, der bei seinen Einsätzen eine tolle Bilanz von 5:1 Siegen erzielte“, sagt Wahl.

Die Chancen sieht Wahl bei „50:50“. „ Deshalb wäre es schön, wenn wir von den drei Eingangsdoppeln zwei gewinnen und mit einer 2:1-Führung in die Einzel gehen. Gelingt das, müssten wir nach der ersten Einzelrunde 5:4 führen. Wenn nicht, liegen wir wahrscheinlich zur Halbzeit zurück.“ Wahl und sein Team haben einen Matchplan. Den gilt es am Samstagnachmittag umzusetzen. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Zuschauer in die Halle kommen und uns lautstark anfeuern.“ Vielleicht nimmt ja auch das ein wenig den Druck von den TTF-Schultern.