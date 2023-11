Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal unter anderem im Angebot: Rock'n'Roll, Kabarett und Theater

Musikverein sucht den besten Hit

Wann: Samstag, 25. November, 20 Uhr

Wo: Bürgerhaus in Rosna

Eintritt: frei

Der Musikverein Weithart hält sein Jahreskonzert traditionell in Form einer Hitparade ab. Zunächst werden die drei Top-Titel aus dem vergangenen Jahr gespielt. Dann stellen die Musiker sieben neue Stücke vor, aus denen das Publikum schließlich seine Lieblingsstücke auswählen kann. Außerdem bietet der Abend den passenden Rahmen, um langjährige Musiker zu ehren.

Lachen mit Uli Boettcher

Uli Boettcher tritt in Bad Saulgau auf. (Foto: PR )

Wann: Sonntag, 26. November, 19 Uhr

Wo: Stadtforum Bad Saulgau

Eintritt: Vorverkauf 24 Euro bei der Tourist-Information Bad Saulgau (07581/20 09 15), der SZ Ravensburg (0751/29 555 777) oder über www.reservix.de, Abendkasse 26 Euro, ermäßigt mit SZ-Abokarte: 22 Euro

„Auszeit“ heißt das neue Programm von Uli Boettcher, der bei den Kabarett- und Mundarttagen in Bad Saulgau auftritt. Wenn einem eigentlich normale Dinge wie Arbeit, Wäsche und Freizeitlayout in derart stressigen Anspruch nehmen, dass man meint, man kommt nicht mehr dazu, nach sich selbst zu schauen, dann braucht man eine Auszeit.

Uli Boettcher hat sich in den letzten beiden Jahren immer wieder eine Auszeit genommen und sich dabei völlig neu kennen gelernt. Oder wenigstens gelernt, sich neu zu definieren. Die Frage ist, ob das auch für andere aufgeht? Wird Boettchers leichte Reizbarkeit künftig als reizend wahrgenommen? Seine schnelle Erregbarkeit als erregend? Fragen, die seine Frau bereits mit einem unverlangten, aber eindeutigen „Nein“ beantwortet hat, die objektiv aber noch vor Publikum überprüft werden müssen.

Great Balls of Fire - Die Geschichte von Jerry Lee Lewis

Justin Hibbeler wird das Leben des Jerry Lee Lewis nachspielen und singen. (Foto: Justin Hibbeler )

Wann: Samstag, 25. November, 19 Uhr

Wo: Ateliers Alter Schlachthof

Eintritt: 17 Euro

Jerry Lee Lewis ein US-amerikanischer Rock-‚n‛-Roll Star und Country-Musiker mischte mit seiner Bühnenpräsenz die Musikszene auf und wurde mit Hits wie „Whole Lotta Shakin’ Goin’ On“ und„ Great Balls of Fire“ zum Rock-‚n‛-Roll-Star. Seine Auftritte waren provozierend und ein exzessives Leben mit Skandalen begleitete sein Leben. Legendär waren seine Auftritte auch im Star-Club in Hamburg.

An diesem Abend spielt, singt und erzählt Justin Hibbeler ungeschönt und wild die Story, die bereits 1989 verfilmt wurde.

Die Felsenpicker spielen „Das große Geheimnis“

Wann: Samstag, 25. November, ab 19:30 Uhr

Wo: Bürgerhaus Gutenstein

Eintritt: 9,50 Euro

Der Theater- und Fasnetsverein Felsenpicker Gutenstein führt das Theaterstück „Das große Geheimnis“ – ein Schwank von Bernd Gombold – auf.

Hofweihnachtsmarkt in Unterschmeien

Wann: Samstag, 25. November, ab 16 Uhr

Wo: Landgasthof Adler, Unterschmeien

Eintritt: frei

Im Landgasthof Adler findet am Samstag ein Hofweihnachtsmarkt statt.

Heinrich Del Core: „Advent, Advent und jeder rennt“

Wann: Samstag, 25. November, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Sigmaringen

Eintritt: ab 32,50 Euro, Karten hier online erhältlich.

Alle Jahre wieder freut man sich aufs Christkind! Doch kaum beginnt die Vorweihnachtszeit, ist es mit der himmlischen Ruhe vorbei. Kerzen werden aufgestellt, Kränze gebunden.

Advent ist, wenn die Frau den Keller entrümpelt und die Wohnung dekoriert. Da will man als Mann einmal im Jahr die Wäsche bügeln, aber alle Steckdosen sind durch …

Heinrich Del Core geboren in der Weihnachtszeit, der Vater Italiener die Mutter Schwäbin, dass da allerhand durcheinanderkommt, ist vorprogrammiert. Und wenn man wie Heinrich Del Core auch noch am 06.12. Geburtstag hat und der Vater mit Nikoläusen nichts anfangen kann, ja dann mal Frohes Fest.

Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem sehr kurzweiligen und pointenreichen Weihnachtsprogramm und schafft eine einzigartige Verbindung und Nähe zum Publikum, das sich immer wieder selbst in seinen irrwitzig erzählten Geschichten lachend wiederfinden wird...

Musikschule Mengen lädt zum Jahreskonzert ein

Auch in Ensembles zeigen die Musikschüler ihr Können. (Foto: Markus Haile )

Wann: Samstag, 25. November, um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr)

Wo: : Bürgerhaus Ennetach

Eintritt: frei

Schüler und Lehrkräfte aller Fachbereiche der städtischen Musikschule haben sich über die letzten Wochen in intensiver Probenarbeit auf dieses besondere Konzert vorbereitet. Den Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Konzertprogramm. Zur Aufführung kommen Werke der verschiedensten Musikstile. Diese werden in solistischer Form oder in Ensemblebesetzungen dargeboten. Im Rahmen des Jahreskonzertes werden auch wieder all die Schüler von der Stadt geehrt, die sich im Jahr 2023 am Wettbewerb „Jugend musiziert“ beteiligt haben.