Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal unter anderem im Angebot: Weihnachtsmärkte noch und nöcher, Puppentheater und Party in der Kirche.

Party in der Kirche

Das Team des DJ-Kollektivs Holybombs organisiert den Church Rave in der Alten Kirche in Rulfingen (v.l.): Paul Kugler, Yannick Janocha, Joscha Loibl, Johannes Reutter-Feurer, Joshua Hofmann und Nina Hösl. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Wann: Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Wo: Alte Kirche Rulfingen, Südsee Zielfingen (ab 22 Uhr)

Eintritt: frei

Zu einem Church-Rave lädt das DJ-Kollektiv Holybombs am Samstag nach Rulfingen ein. Der erste Teil der Veranstaltung, der in der Alten Kirche in Rulfingen stattfindet, ist bereits ausverkauft. Für den zweiten Teil, der um 22 Uhr im Restaurant Südsee in Zielfingen beginnt und bis 5 Uhr dauern wird, wenn die Gäste so lange durchhalten, gibt es noch Karten an der Abendkasse.

Weihnachtsmarkt in Sigmaringen

Der Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz feierte 2019 Premiere. (Foto: Michael Hescheler )

Wann: Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember

Wo: Karlsplatz, Sigmaringen

Eintritt: frei

Der Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr durch Bürgermeister Marcus Ehm eröffnet und um 23 Uhr enden. Am Samstag öffnet der Markt von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Veranstalter ist der SV Sigmaringen. Nach Angaben des Vorsitzenden Klaus Unger gibt es in diesem Jahr 29 Stände. Neben Glühwein zum Preis von 3,50 Euro werden heißer Aperol, Glüh-Gin, Kinderpunsch, Feuerwurst, Waffeln, Crêpes, Schokofrüchte, Kroketten, Burger, Maronen und vieles mehr kleine und große Besucher locken. Außerdem dürfen sich die Besucher auf selbstgebastelte Figuren, Bienenwachskerzen, Teddys, Adventskränze, Textil- und Filzprodukte, Holzdekorationen sowie weitere Mitbringsel für Nikolaus und Weihnachten freuen.

Profis, Laien und Kinder machen zusammen Musik

Mit selbstgebauten Okarinas und Duocorden proben Schülerinnen und Schüler im Faust-Studio mit Dorle Ferber für das Konzert. (Foto: Gabriele Loges )

Wann: Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr

Wo: Faust-Studio in Scheer

Eintritt: Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 15 Euro

Unter dem Titel „Denn alles Fleisch, es ist wie Gras“ präsentiert finden am Samstag, 2. Dezember, um 18 Uhr, und am Sonntag, 3. Dezember, um 16 Uhr, zwei besondere Konzerte im Faust-Studio in Scheer statt.

Das Team um Hans-Joachim Irmler und Monika Nuber hat in einer Musikwerkstatt mit Profi-Musikern und Bläsern der Stadtkapelle sowie Kindern der Gräfin-Monika-Schule improvisiert und geprobt. Ausgangspunkt ist da Requiem von Brahms gewesen. Karten können per Mail an [email protected] bestellt werden oder an der Abendkasse für 15 Euro gekauft werden. Kinder haben freien Eintritt.

Adventskalender am historischen Rathaus

Wann: ab Freitag, 1. Dezember, täglich von 17 bis 18 Uhr

Wo: Historisches Rathaus Sigmaringen

Eintritt: frei

Zum 20. Mal wird das Historische Rathaus in Sigmaringen zum wohl größten Adventskalender der Region. (Foto: G. Aippersbach )

Bereits zum 20. Mal wird das Historische Rathaus in Sigmaringen selbst zum wohl größten Adventskalender der Region. 24 Fenster oder Türen, die von Kindergärten, Schulen und Vereinen gestaltet werden, warten darauf Tag für Tag geöffnet zu werden. Alle Kinder und Erwachsenen sind nach dem Öffnen täglich um 17.00 Uhr in das „Adventszimmer“ (Historischer Sitzungssaal des Rathauses) eingeladen, um dort dem Angebot der jeweiligen Einrichtung zu folgen.

Weihnachtsmarkt in Mengen

Prosit: Der Mengener Weihnachtsmarkt steht vor der Tür. (Foto: Michael Jäger )

Wann: Freitag, 1. Dezember, 17 bis 21 Uhr und Sonntag, 2. Dezember, 12 bis 21 Uhr

Wo: Innenstadt Mengen, um die Martinskirche, entlang der Hauptstraße und auf dem Kreuzplatz

Eintritt: frei

Fast 50 Marktstände und Verkaufswägen erwarten die Gäste an beiden Tagen. Familien mit Kindern können sich wieder auf die Märchenjurte, die lebendige Krippe und die Weihnachtsbäckerei freuen. Örtliche Vereine sorgen für Glühwein, Punsch und Speisen oder bieten Adventskränze und Geschenkideen an.

Puppentheater „Flux, die neugierige, kleine Fledermaus“

Vetter Guser lädt zum Puppentheater mit der Fledermaus Amalie ein. (Foto: Vetter Guser )

Wann: Samstag, 2. Dezember, 13.30 bis 15 Uhr

Wo: Alte Schule Sigmaringen

Eintritt: 2,50 Euro, Tickets erhältlich unter [email protected] oder 07571 / 62180

Die kluge Eule Amalia erklärt ihrer kleinen Freundin, der Fledermaus „Flux“ die Semerenger Fasnet.

„Flux“, die kleine Fledermaus kann - wie alle Fledermäuse - nichts sehen. Aber sie lauscht gespannt den Erzählungen der klugen Eule Amalia zur Semerenger Fasnet und dem Bräuteln. Nichts wünscht sich Flux sehnlicher, als all dies selber zu sehen und zu erleben...... Amalia weiß Rat..... ein Puppentheater zum Zuschauen und miterleben!!!

Vernissage Weiß-Gold-Rausch

Wann: Freitag, 1. Dezember, um 19 Uhr

Wo: Museum im Alten Oberamt, Gammertingen

Eintritt: frei

Zum zweiten Mal wird im Museum im Alten Oberamt eine Hobbykünstlerausstellung gezeigt. 16 Künstler zeigen 60 Exponate, unter anderem Aquarelle, Bronzeskulpturen und Spachteltechniken. In drei Räumen wird die Ausstellung gezeigt. Nach der Vernissage kann die Ausstellung ab dem 3. Dezember sonntags (außer Feiertags) bis zum 18 Februar 2024 zwischen 14 und 17 Uhr besucht werden.

Gammertinger Weihnachtsmarkt

Wann: Samstag, 2. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 18 Uhr

Wo: Schlossplatz, Evangelisches Gemeindehaus, Fidelishaus und historischer Schlosssaal

Eintritt: frei

Der traditionelle Gammertinger Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr am ersten Adventswochenende statt. Mehrere Musikkapellen treten an den beiden Tagen auf. Dazu gibt es in den Gebäuden einen Adventsbasar, Kaffee, Kuchen und Selbstgemachtes.

Nikolausmarkt in Bad Saulgau

In Bad Saulgau findet der Nikolausmarkt statt. (Foto: Nicole Frick )

Wann: Samstag, 2. Dezember, 8 bis 19 Uhr

Wo: Innenstadt Bad Saulgau

Eintritt: frei

Zum traditionellen Klosamarkt erwartet die Tourismusbetriebsgesellschaft rund 80 Marktstände. Neben dem normalen Krämermarktangebot finden die Besucher hier auch Stände mit weihnachtlichem Angebot. Und nach den getätigten Einkäufen kommt mit einem Glühwein und einer Portion Schupfnudeln zum Abschluss dann sicherlich auch die erste Vorweihnachtsstimmung auf.

Repair-Café in Sigmaringen

Wann: Samstag, 2. Dezember, 9.30 bis 15 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: frei

Reparieren statt wegwerfen – eine Alternative und ein Angebot zur Nachhaltigkeit. (Foto: Repair-Café )

Mit dem Repair-Café soll Menschen die Möglichkeit geboten werden, unter Anleitung von Ehrenamtlichen Gebrauchsgegenstände zu reparieren und dem Trend, kaputte Gegenstände nach dem ersten kleinen Schaden wieder wegzuwerfen, eine Gegenposition zu bieten.

Eine echte Alternative und ein Angebot für alle, die ihr Leben ein Stück weit nachhaltiger gestalten wollen. Es gibt leckeren selbstgebackenen Kuchen und Kaffee.

Adventstreff in Neufra

Wann: Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr

Wo: Neufra, Pfarrheim, Kirche, Kirchplatz

Eintritt: frei

In Neufra bieten Vereine und Schulen einen Adventstreff am 2. Dezember an. Neben dem Verkauf von Adventskränzen und einem Fotorvortrag wird auch eine Märchenstunde im Kindergarten organisiert. Um circa 18.30 Uhr kommt der Nikolaus vorbei.

Puppentheater - Weis(s)e Weihnacht

Wann: Sonntag, 3. Dezember, 15 bis 17 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: ab 12 Jahren 8 Euro/von 2 bis 12 Jahren 5 Euro

Willi der Weihnachtswichtel will dieses Jahr unbedingt eine weiße Weihnacht, doch es will einfach nicht schneien. In seinen Träumen sucht er nach Antworten. Kann man Schneeflocken zaubern? Gehen alle Wünsche in Erfüllung? Wie finden Geschenke ein zu Hause? Sehen wir nur was wir sehen wollen? Lasst euch überraschen, ob es am Ende eine weiße oder eine weise Weihnacht gibt!

Adventsshow des Improtheaters

Wann: Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: Frei, jedoch nicht umsonst. Jeder gibt am Ende, was er vermag und was ihm der Abend wert war.

Advent - Kaum eine Jahreszeit ist so emotional aufgeladen wie diese Wochen vor Weihnachten. Lasst euch durch die SpielTrieb-Advents-Show auf die besinnliche Zeit einstimmen. Eine Show der großen Emotionen, der besinnlichen Geschichten, der leiseren Töne. Keine Emotion ist uns zu kitschig, kein Geschenk zu teuer, kein Duft zu süß, kein Konflikt zu blöd. Wir werden euch unterhalten mit lieblichen Melodeien oder wüsten Szenen, ganz, wie ihr euch die Adventszeit vorstellt. Wie immer alles live improvisiert. Jede Szene, jedes Lied, jedes Gedicht entsteht aus dem Augenblick und vor den Augen des Publikums.