Die Sommerbühne jazzt und rockt

Im Parkhaus an der Lindenstraße gibt es am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, jeweils Konzerte im Rahmen der Sommerbühne. Der Bad Saulgauer Jazzverein „Jazz und mehr“ präsentiert ein ambitioniertes Programm mit drei Live–Bands. Dem Leiter des Vereins, Friedemann Benner, ist es gelungen, mit Albie Connelly’s Supercharge, den Hell’s Belles sowie Pig Ass and the Hoodlums Formationen zu verpflichten, die mitreißende jazzmusikalische Auftritte garantieren.

Nachdem kulturelle Veranstaltungen zu Coronazeiten fast komplett gestrichen waren, wagten Friedemann Benner und Bad Saulgaus Kulturchef Andreas Ruess im Juli 2021 den Versuch, Auftritte verschiedener, überwiegend einheimischer Gruppen im Rahmen einer Sommerbühne anzubieten. Das Programm geriet zum Hit und wurde von einem kulturhungrigen Publikum im Parkhaus gefeiert.

Da sich die obere Parkebene als witterungsunabhängige Location für Musikevents bewährt hat, griff Benner die Idee der Sommerbühne wieder auf, ließ seine vielfältigen Verbindungen spielen und konnte Albie Donnelly’s renommierte siebenköpfige Band „Supercharge“ am Freitag, 28. Juli, ab 20.30 Uhr für ein Konzert gewinnen. Connelly besitzt Liverpooler Wurzeln, ist bereits seit 40 Jahren „on the road“ und gilt als Koryphäe am Altsaxophon wie als charismatischer Bandleader. Sein Markenzeichen sind die polierte Glatze, Sonnenbrille und Vollbart. Er hat mit Größen wie Bob Geldof, Fats Domino, Chuck Berry oder Queen zusammen gearbeitet und „Supercharge“ zur Nummer eins Rhythm’n Bluesband Europas geformt. Die Musiker in ihren schwarzen Anzügen haben Kultstatus und fesseln ihr Publikum mit einer Bandbreite von New Orleans Jazz bis zu Rock’n’Roll.

Am Samstag gibt es mit Pig Ass and the Hoodlums im Vorprogramm und der Frauenpower von Hell’s Belles zwei weitere musikalische Highlights. Die drei Musiker von Pig Ass and the Hoodlums sind in der Region für allerbesten Rock’n Roll bekannt und werden von 20 Uhr bis 21.45 Uhr die Tanzlustigen im Publikum zu akrobatischen Einlagen herausfordern. Daneben servieren sie Countrytitel und Rockabilly der Fünfzigerjahre. Ab 22 Uhr bringen die fünf „Schönen der Hölle“ das Publikum auf Temperatur. Die Formation wurde von Steffi Dorner als Coverband der australischen Hard–Rocker AC/DC gegründet und gilt als die einzige deutsche Coverband, die nur aus Frauen besteht. Die „Belles“, sind in der Beliebtheitsskala rasant nach oben geklettert, da sie ausgesprochen gut sind und sich ihre Musik ganz nah am Original bewegt.

Wie beim Jazzverein üblich, ist während den Veranstaltungen für durstige Kehlen und hungrige Mägen gesorgt. Dafür stehen eine Auswahl von Getränken sowie italienische Spezialitäten bereit. Karten gibt es im Vorverkauf, für das Konzert am Freitag zum Preis von 25 Euro, für das Konzert am Samstag für 20 Euro, bei Optik Nerlich, in der Antoniusapotheke sowie online. An der Abendkasse kosten die Karten 27 Euro (Freitag) und 22 Euro (Samstag).