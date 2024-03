Die Fußball-Bezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge sieben steht die SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen im Mittelpunkt der SZ-Serie.

Man kann die SGM Ertingen/Binzwangen getrost als die Überraschung der Hinrunde bezeichnen. Nach der Hälfte aller absolvierten Spiele, nach 13 Partien, hat die Spielgemeinschaft 23 Punkte auf dem Konto und auf die Abstiegszone einen komfortablen Zwölf-Punkte-Vorsprung. Gewinnt die Mannschaft von Spielertrainer Steffen Maurer das noch ausstehende Nachholspiel gegen Bad Schussenried am 30. März wären es nur vier Punkte nach ganz oben.

Deutlicher Sieg in Uttenweiler

Für Furore sorgte der Aufsteiger des Jahres 2022 zum Beispiel beim 5:1-Erfolg in Uttenweiler. Viertbester Angriff, viertbeste Abwehr - macht Rang vier in der Zwischenabrechnung, beste Mannschaft der Liga, die nach der Neustrukturierung dem Bezirk Oberschwaben angehören wird. Vor Ertingen/Binzwangen liegen nur Mannschaften aus der Gruppe Ehingen, die nach der Saison den Bezirk verlassen.

„Unser Ziel ist und bleibt der Klassenerhalt“, sagt Steffen Maurer, der bereits in der Vorsaison souverän diesen mit der Mannschaft geschafft hatte und dafür von seinen Kollegen der Bezirksliga zum SZ-Trainer des Jahres gewählt worden war. „Natürlich haben wir ein kleines Polster auf die Abstiegszone. Aber wir wissen auch, dass es ganz schnell wieder nach unten gehen kann“, sagt der Verteidiger. Natürlich sei er mit der Punkteausbeute zufrieden.

„Ich jammere angesichts von 23 Punkten sicher nicht. Wenn man so viele Punkte holt, hat man das auch verdient. Das hat dann sicher nichts mit Glück zu tun“, aber auf der anderen Seite ärgere er sich doch über den einen oder anderen leichtfertig verschenkten Punkt. Wie zum Beispiel gegen den Aufsteiger SV Oberdischingen. „Das war eine absolut schlechte Leistung von uns. Aber, wie gesagt: Insgesamt bin ich zufrieden mit der Hinrunde.“

„Können keinen Gegner herspielen“

An Spannung in der Liga bis zum Saisonende glaubt auch Maurer. „Ja, ich glaube auch, dass es bis zum Schluss eng wird, es könnte sein, dass das Feld vielleicht noch enger zusammenrückt. Und: Man wird um jeden Punkt kämpfen müssen“, verspricht er schon mal seiner Mannschaft. „Aber wir haben in der Vorrunde gesehen, dass wir mit sehr vielen Mannschaften mithalten können“, sagt Maurer. „Wir sind aber sicher keine Mannschaft, die einen Gegner herspielen kann“, sagt Maurer. Seine Mannschaft müsse sich eben an die Grundtugenden im Fußball halten. Und da zählt Steffen Maurer auch und vor allem den körperlichen Zustand hinzu. „Das ist eine Voraussetzung: dass die Spieler topfit in die Restrunde gehen.“

Verschiedene Trainingsschwerpunkte

Seit 31. Januar ist Steffen Maurer mit seiner Mannschaft im Training. „So haben wir sechs Wochen Vorbereitung.“ In drei Einheiten pro Woche legte er mit seinem Team und Co-Trainer Rene Recker den Schwerpunkt beispielsweise auf das Spiel mit und gegen den Ball, aber auch auf tiefe Bälle und auf die eine oder andere Variante bei den Standards. „Wie agieren wir im ersten Drittel, wie variieren wir im Pressing. Wie bauen wir unser Spiel von hinten auf, wie lösen wir Spielsituationen wie Einwürfe??“, sagt Maurer zum „Stundenplan“.

Bislang hat Ertingen/Binzwangen vier Testspiele absolviert, gegen Hohentengen (2:5) zum Auftakt und gegen Dürmentingen am vergangenen Wochenende gab es Niederlagen, dazwischen siegte das Team gegen Betzenweiler (4:1) und Äpfingen (5:1). „Wir haben in den Spielen auch eine Menge ausprobiert“, sagt Maurer. Personell hat er ein paar Alternativen mehr.

Zwei Neue aus der A-Jugend

Da die A-Jugend aufgelöst wurde, stießen Janne Blersch und Leon Gauggel zum Kader der ersten Mannschaft sowie Kevin Arutjunjan zum Kader der zweiten. „Das ist gut, wir haben einen breiten Kader von 18 bis 20 Spielern, der eine oder andere Stammspieler muss um seinen Platz kämpfen. Zum festen Stamm gehören derzeit fünf, sechs Spieler. Wir haben einen gesunden Konkurrenzkampf“, sagt der Erfolgstrainer.

Viele Ausrutscher, das weiß Maurer aber auch, kann sich seine Mannschaft nicht erlauben. „Die Runde ist schnell vorbei. Wir müssen schauen, dass wir unsere Punkte holen“, sagt der Trainer, der sich gerne mit dem souveränen Klassenerhalt und einem bestmöglichen Tabellenplatz nach vier Jahren aus Ertingen und Binzwangen verabschieden würde. Denn, das bestätigte Maurer auf Anfrage: Er wird in der kommenden Saison Trainer bei seinem Heimatverein SV Uttenweiler, gemeinsam mit Viktor Ruff (s. eigener Text).