Die Fußball-Bezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge zwei stehen die Sportfreunde Hundersingen im Mittelpunkt der SZ-Serie.

Späte Ausgleichstreffer trüben Bilanz

„Wir haben sehr gut angefangen, hatten sehr gute Spiele und auch eine einigermaßen gute Ausbeute“, sagt Hundersingens Spielertrainer Jonathan Guth. „Natürlich hätten wir einige Punkte mehr holen müssen. Trotzdem waren wir zufrieden. Wir lagen zwischen Platz drei und sechs, aber mit einigen Punkten mehr hätten wir halt zwischen Platz eins und drei liegen müssen - zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten Spiele wie gegen Rottenacker. Da führen wir 3:2 und kriegen spät den Ausgleich. Gegen Öpfingen führen wir bis in die Nachspielzeit mit 1:0 und spielen noch 1:1“, sagt Guth.

„Und dann kam die zweite Hälfte der Vorrunde mit fünf Niederlagen in Folge.“ In den ersten sieben Spielen holte Hundersingen elf Punkte (20:12 Tore), es folgten fünf Spiele ohne Punkte (5:18 Tore). Nach dem 6:1 gegen Oberdischingen verließ die Guth-Elf den Platz fünfmal als Verlierer: gegen Krauchenwies (1:4), Altshausen (1:5), Uttenweiler (1:4), Ehingen (1:2) und Ertingen/Binzwangen (1:3).

Gegen Oberdischingen gibt es den letzten Sieg

„Es kam eine Phase, in der wir die Dämpfer nicht mehr so gut weggesteckt haben. Das war dann auch oft in den Köpfen drin. Da kriegst du dann das 0:1 und sofort gehen die Köpfe runter. In den ersten sieben Spielen war das anders. Natürlich lagen wir da auch mal 0:1 zurück. Aber das haben wir dann halt gedreht. Wie zum Beispiel gegen Oberdischingen“, sagt Guth.

Seit 26. Januar sind die Sportfreunde wieder im Training. Rund drei Einheiten pro Woche, plus Testspiele. Unterbrochen von einer Woche Fasnetspause. Bisher ist Guth mit seiner Mannschaft und der Trainingsbeteiligung zufrieden. „Wir haben bislang acht Einheiten absolviert und haben eine Trainingsbeteiligung von über 21 pro Einheit. Die Jungs sind mit Spaß dabei, sie zeigen, dass sie wollen“, lobt der 34-Jährige seine Mannschaft. „Wir trainieren sehr viele Spielformen, Standards, da wollen wir ein bisschen was einstudieren. Die Jungs sollen Spaß haben am Training.“

Langzeitverletzte kehren zurück

Guth kann auch auf einen breiteren Kader zurückgreifen. Die Langzeitverletzten sind zurück und fit. „Ich will nicht jammern, aber in den letzten drei Spielen hatten wir sechs Ausfälle. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Alle sind zurück“, sagt Guth. Auch wieder fest dabei sind Xaver Koch, der seinen vierjährigen, beruflich bedingten Auslandsaufenthalt in Frankreich beendet hat, und Johannes Rauch, der nach einer Hüft-Operation wieder im Kader steht. „Er konnte in der Vorrunde kein Spiel bestreiten. Beide sind für mich wie Neuzugänge. Dadurch gibt es für mich einfach zusätzliche Optionen“, sagt Guth.

Kein einziges Zu-Null-Spiel

Ein Blick auf das Torverhältnis und die einzelnen Ergebnisse zeigt ein weiteres Problem der Hundersinger. In keinem ihrer zwölf Saisonspiele blieb der Kasten sauber, kein einziges Zu-Null-Spiel. Für Guth liegt das Problem aber am anderen Ende des Feldes. „Wir legen im Training nicht so sehr das Augenmerk auf die Defensive. Da tun wir nicht so viel. Es ist eher so, dass unsere Chancenverwertung besser werden muss“, sagt der Spielertrainer. Außerdem seien heutzutage nicht nur die Abwehrspieler für die Defensive verantwortlich, „sondern alle elf“.

Als Beispiel dient Guth das Testspiel gegen Riedlingen, das die Rothosen mit 4:0 gewannen. „Auch da hatten wir unsere Chancen und ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Pascal Schoppenhauer hat dann nur zu mir gesagt: ,Joni, Hauptsache Ihr macht sie in der Runde.` Ich habe dann nur an unsere Chancenverwertung in der Vorrunde gedacht...“ Weitere Testspiele bestreiten die Hundersinger gegen Hohentengen, Sigmaringen, Braunenweiler und Dürmentingen.

Starker Auftakt ist das Ziel

Ziel sei der Klassenerhalt. „Es gibt kein anderes Ziel“, sagt Guth. „Entscheidend wird sein, dass wir gut starten. Gegen Blönried/Ebersbach, Sigmaringendorf und die SG Altheim. Das sind gleich zwei Endspiele gegen direkte Gegner dabei. Unser Ziel ist es, in diesen drei Spielen sieben bis neun Punkte zu holen“, sagt Guth.

Aber natürlich weiß auch er: Viele Ausrutscher darf man sich während der kurzen Rückrunde nicht erlauben. „Wenn vier runter kommen, glaube ich, dass du 25 Punkte brauchst. Natürlich haben wir auch noch ein Spiel weniger absolviert (Bad Schussenried, d. Red.), aber da musst du auch erst mal punkten.“Doch Jonathan Guth, der bereits für ein Jahr bei den Sportfreunden Hundersingen verlängert hat, ist optimistisch: „Die Mannschaft muss nur auf ihre Fähigkeiten vertrauen, sicher sein. Dann wird das klappen.“