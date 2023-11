„Die Saulgauer machen was!“, war die spontane Äußerung eines Besuchers beim Betreten der Fußgängerzone am Freitagabend. In der Tat haben sich die Bad Saulgauer Einzelhändler, der Handels- und Gewerbeverein UBS, die städtische Wirtschaftsförderung und die TBG an etwas völlig Neues gewagt, das es so weder in der Stadt noch im gesamten Landkreis bisher gegeben hat. Sie hatten unter dem Slogan „Bad Saulgau leuchtet ‐ Shoppen und Staunen“ zu einem Lichtevent mit langer Einkaufsnacht eingeladen. Und die Besucher kamen in Massen.

Auch Regen hält Besucher nicht ab

Selbst das zu Beginn regnerische Wetter konnte sie nicht abhalten. So manches überraschte „Ah“ und „Oh“ entwich den Besuchern ob der vielen optischen Eindrücke, die die Lichtagentur „Leuchtwerk“ in der Innenstadt zauberte und Gebäudefassaden mit phantasievollen und farbenprächtigen Motiven in ein völlig anderes Licht rückten. „Eine tolle Idee ‐ So habe ich Bad Saulgau noch nie gesehen“, war die Feststellung von Ralf Sigmund, der damit sicher vielen Besuchern aus der Seele sprach.

Ladenbesitzer und Gastronomen setzen Akzente

Aber nicht nur die Fassadeninstallationen machten die Stimmung aus, sondern auch die vielen kleineren und größeren Lichtakzente und vor allem die Events von den Ladenbesitzern und der Gastronomie. Ob ein Glas Sekt mit einem kleinen Snack, ein Becher Glühwein oder ein Abend-Makeup ‐ alles fand begeisterten Zuspruch. Die Pyjamaparty im „Wäscheladen“ und die Party „Die Schuhe tanzen“ im Schuhhaus Zembrod mit Musik von Thilo Türr von Soundwerk und dem Sieger von „Deutschland sucht den Superstar 2009“ Daniel Schuhmacher sorgten für drangvolle Enge und Begeisterung.

Das Spiel mit dem Feuer

Wiedermal bewies der Marktplatz, dass er die gute Stube der Stadt ist. Die eindrucksvoll illuminierte Stadtpfarrkirche und Häuserzeilen boten den Rahmen für den von der Kostbar engagierten LED- und Feuerakrobaten „Feuerfuchs“, der bei seiner Show gekonnt mit der Faszination des Feuers spielte, und damit die große Runde der Zuschauer begeisterte. Die musikalischen Lichtzeichen setzte am Luegebrunnen die Band „JIM“ mit gecoverten und selbstgeschriebenen Songs.

Johanneskirche öffnet ihre Türen

Mit dabei war auch die katholische Kirchengemeinde, die die Johanneskirche öffnete und diese im Innenraum in meditatives Licht hüllte. Die stündlich vom Pastoralteam angebotenen Impulse stießen auf große Resonanz und der Rückzugsraum Kirche die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen, was redlich genutzt wurde.

Das Leuchten geht ins Tanzen über

Waren es zu Beginn Familien mit Kindern die das Gesicht dieses „Event für Klein und Groß“ prägten, war der Zuspruch auch gegen Ende der Aktion „Bad Saulgau leuchtet“ immer noch gegeben, denn die Besucher der anschließenden Aktion „Bad Saulgau tanzt“ nutzten die Chance, noch vorher zu shoppen und sich von dem „Leuchten“ inspirieren zu lassen.

Dieses Fazit ziehen die Organisatoren

Am Ende zogen Ilona Boos und Thomas Schäfers von der städtischen Wirtschaftsförderung, der Vorsitzende der UBS Professor Michael Stephan und die Vorsitzende der Fachgruppe Einzelhandel im UBS Alexandra Lott ein überaus positives Fazit dieses neuen Formates zur Ansprache von potentiellen Kunden. „Das Ziel, mit diesem Event zu zeigen, wie attraktiv und innovativ Bad Saulgau als Einkaufsstadt ist, haben wir voll und ganz erreicht. Wir freuen uns und sind dankbar, wie großartig die beteiligten Geschäftsinhaber und Gastronomen diesen neuen Weg auch mit eigenen Ideen mitgegangen sind und die zahlreichen Besucher dies belohnt haben“, waren sich die vier einig, die nicht vergaßen, die für Aktion nötigen Sponsoren lobend zu erwähnen.

Das nächste Event ist die Bad Saulgauer Feuerzangenbowle mit dem Kultfilm „Die Feuerzangenbowle“ am Samstag, 09. Dezember um 18 Uhr auf dem Marktplatz.