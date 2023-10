Der FC Krauchenwies/Hausen/Göggingen empfängt am Samstag (16 Uhr) in der Bezirksliga den SV Uttenweiler. Es ist das Spiel zweier Mannschaften, die derzeit beide neun Punkte haben, auf Augenhöhe in der Tabelle sind und die derzeit nur das Torverhältnis trennt.

Herr Schreyeck, wie fällt nach sechs Spielen Ihr Zwischenfazit aus?

Ja, bislang haben wir drei Siege und drei Niederlagen. Die Spiele, die wir zu unseren Gunsten entscheiden konnten, waren gut. Die drei Spiele, die wir verloren haben, müssen wir nicht unbedingt verlieren, haben diese teilweise durch eigene Fehler verloren. Diese müssen wir versuchen zu reduzieren. Es war auch am vergangenen Wochenende in Altshausen so, als wir in einem ausgeglichenen Spiel zwei völlig unnötige Gegentore bekommen haben. Eigentlich wollten und müssen wir etwas mitnehmen, aber es ist wie es ist.

Jetzt kommt es am Samstag zum Spiel gegen den SV Uttenweiler. Ein sicher interessantes Match...

Ja, wenn man nach der Tabelle geht, wird es eng. Nach den ersten sechs Spielen liegen beide Mannschaften gleichauf. Das wird sicher eine interessante Partie. Wir müssen auf die starke Offensive des SV Uttenweiler aufpassen, mit Florian Geiselhart und Pascal Volz. Da ist Uttenweiler sehr gut aufgestellt und wird sicher versuchen, uns das Leben schwer zu machen. Spiele gegen Uttenweiler sind meistens eng. Und auch dieses Mal, denke ich, können beide gewinnen. Aber wir wollen natürlich versuchen, dass wir die Punkte in Krauchenwies behalten.

Wo hat Sie Ihre Mannschaft in der bisherigen Saison überzeugt? Nach den bisherigen Ergebnissen zu urteilen, fehlt ja ein bisschen die Konstanz.

Ja, das ist richtig. Wir sind gut, wenn wir unser Spiel durchziehen. Da bin ich zufrieden. Was immer gilt ist, dass die Mannschaft fit und gut im Saft ist. Es war bislang nie so, dass uns in den letzten Minuten die Kraft ausgegangen ist. Es war nie der Fall, dass der Gegner am Ende noch körperlich stärker war als wir.

Wie schaut es am Samstag personell aus?

Es werden uns zwei Spieler fehlen. Ein Spieler ist noch im Urlaub, Raphael Göggel hat leider einen Muskelfaserriss erlitten und fehlt ebenfalls. Aber da müssen wir halt anderweitig auffüllen. Aber sonst sind alle Spieler fit.

Haben Sie sich ein Ziel bis zur Winterpause gesetzt?

Wir schauen von Woche zu Woche. Prinzipiell wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen. Am Ende des Jahres wollen wir uns halt im oberen Drittel wiederfinden. Aber: In der Liga ist es Woche für Woche ein Kampf, die Spiele sind schwierig, die Liga ist eng und wir müssen jede Woche unsere Leistung bringen.