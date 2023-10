Die Kächeles kommen nach Bad Saulgau

Dem Schwaben sein liebstes Kind ist neben dem Heiligsblechle die grüne Wohlfühloase vor der Haustüre, der eigene Garten. So ist auch das schwäbische Kabarett-Paar „Kächele“ ständig „on fire“ den Garten tipptopp in Schuss zu halten, um möglichst die ganze Nachbarschaft beeindrucken zu können. Als offizielle Botschafter der Gartenschau in Balingen 2023 sind die Kächeles inspiriert worden, einen Teil des neuen Programms dem Thema „Gartenarbeit“ zu widmen. Ihr Auftritt im Stadtforum Bad Saulgau am Sonntag, 29. Oktober, beginnt um 19 Uhr.

Ein kabarettistischer Hochgenuss mit einem Pointenfeuerwerk der Extraklasse ist dabei garantiert. Die Kächeles ‐ zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Hier kollidieren frontal zwei völlig gegensätzliche Charaktere. Der unbändige feminine Drang nach Veränderung trifft bei der Gartenarbeit ungebremst auf ungetrübte Gemütlichkeit, zwei linke Hände und den elementaren Wunsch nach einem schnellen Feierabendbier im Liegestuhl.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Bad Saulgau (Telefon: 07581/2009 15), der Schwäbischen Zeitung Ravensburg (Telefon: 0751/29 555 777) oder über das Ticketportal www.reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Regulär kostet eine Karte im Vorverkauf 24 Euro, ermäßigt mit einer SZ-Abokarte nur 22 Euro. An der Abendkasse kostet das Ticket 26 Euro.