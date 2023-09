Mit einem kleinen Festakt und einem ersten Tag der offenen Tür ist die neue Kindertagesstätte Abenteuerland in Bad Saulgau eröffnet worden. Die neue Kindertagesstätte ist mit sieben Gruppen die größte Betreuungseinrichtung in Bad Saulgau. Schon am heutigen Montag geht sie mit vier Gruppen in Betrieb.

Die Kindertagesstätte Abenteuerland ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt in Bad Saulgau. Nach einem Architektenwettbewerb und ausufernden Kosten der ersten Planungen machten Gemeinderat und Verwaltung einen Neuanfang mit einem neuen Vergabeverfahren.

Doch nicht so teuer wie erwartet

Den Zuschlag bekam das Unternehmen i+R Industrie– und Gewerbebau in Konstanz. Nach Jahren der Überlegungen und Planungen ging dann alles ganz schnell. Neun Monate nach Baubeginn konnte die Fertigstellung der neuen Kindertagesstätte am Sonntag gefeiert werden. Mit 8,5 Millionen Euro wurde der Kostenrahmen eingehalten, wie Stadtbaumeister Roland Schmidt am Rand des Festaktes versicherte. Keine Selbstverständlichkeit bei einem Projekt, bei dem in früheren Phasen zehn bis elf Millionen Euro im Gespräch waren.

Große Fenster als Botschaft: Der Blick vom Obergeschoss der Kindertagesstätte auf die Gräber des Friedhofs ist kein Tabu. (Foto: Rudi Multer )

Auf weitere Besonderheiten wies Stadtbaumeister Roland Schmidt in seiner Rede hin. Die Anpassung des Gebäudes an das Gelände teilt das Foyer in einen erhöhten und niedrigeren Bereich, bietet einen barrierefreien Zugang zum Außenbereich und verhindert ein massiges Gebäude zum Friedhof hin. Mit dem Standort direkt neben dem Friedhof werde das Tabu–Thema Tod in die Gesellschaft geholt. „Das fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, so Schmidt. Das neue Vergabeverfahren habe zudem zu einem „qualitätsvollen“ Ergebnis geführt.

Gedenktafel erinnert an großzügigen Spender

Mit der neuen großen Kindertagesstätte habe der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss umgesetzt, wonach in Bad Saulgau keine kleinen eingruppigen Einheiten mehr gebaut werden sollen, betonte Bürgermeisterin Doris Schröter. Das Abenteuerland solle ein „Ort der Vielfalt und des Miteinanders“ werden, so die Bürgermeisterin.

Ein besonderer Förderer der Kindertagesstätte wird im neuen Gebäude eine Gedenktafel erhalten: Carl O. Walser. Der gebürtige Saulgauer und spätere Hotel–Manager hat der Stadt 40 Jahre nach seinem Tod über eine Stiftung ein Erbe von mehr als einer Million Euro vermacht. „Das Geld konnten wir in dieses Projekt investieren“, so die Bürgermeisterin.

Wir können hier von einem Vorzeigeprojekt sprechen, für Bad Saulgau, aber sicherlich darüber hinaus. Mario Bischof

Mario Bischof, Geschäftsführer von i+R Industrie– und Gewerbebau, macht noch einmal die Dimensionen des Baus deutlich. Auf 2000 Quadratmetern Nutzfläche kommen neben Gruppenräumen eine Mensa mit Küche, Bewegungs– und Schlafräume, eine Bibliothek und ein Werkraum unter.

Ökologische Bauweise

Als hauptsächlicher Baustoff für das Gebäude diente Holz. Der nachwachsende Baustoff sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und der Anschluss an das Nahwärmenetz der Stadt stünden für Nachhaltigkeit und Ökologie. „Wir können hier von einem Vorzeigeprojekt sprechen, für Bad Saulgau, aber sicherlich darüber hinaus“, betonte der Unternehmer.

Silke Schuh von der Johanniter–Unfall–Hilfe betonte die Herausforderung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine neue Kindertagesstätte in Betrieb zu nehmen. Zunächst wird die Kindertagesstätte mit vier Gruppen beginnen. Ein Vollbetrieb mit sieben Gruppen sei organisatorisch nicht zu schaffen. „Schon vier Gruppen sind sportlich“, so die Sachgebietsleiterin am Rande der Veranstaltung. Je nach Anmeldungen und Personallage werde der Betrieb mit weiteren Gruppen ausgebaut.