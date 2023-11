Ausgerechnet vor dem letzten Heimspiel des Jahres in der Handball-Verbandsliga hat der Grippevirus im Team des Aufsteigers TSV Bad Saulgau zugeschlagen. Dass zusätzlich noch einige verletzte Spieler fehlen, macht die Sache nicht einfacher. Gegner am Samstag, 11. November, 18 Uhr in der Kronriedhalle ist die SG Hegensberg/Liebersbronn („HeLi“). Wer genau im Kader des TSV steht, kann Cheftrainer Thomas Potzinger, der selbst an einer starken Grippeerkrankung laboriert, wohl erst kurz vor Spielbeginn sagen.

Fünf Spieler angeschlagen oder krank

Bis Reaktionsschluss waren neben dem Trainer auch Marco Weisser, Marc Jung, Jochen Schäfer, Dean Martin und Torhüter David Bakos von Krankheit und/oder Verletzungen betroffen. Teilweise konnte der Kader dieser Woche mit nur sechs Feldspielern trainieren. Und das mit einer Menge Frust, der nach der neuerlichen Auswärtsniederlage, dem 22:29 in Alfdorf, groß war. Es war die vierte im vierten Spiel. So gut die Heimbilanz bislang ist (drei Siege in drei Spielen), so schlecht steht Bad Saulgau auswärts da.

Auch der Trainer ist krank

„Trotzdem werden wir jetzt nicht Trübsal blasen. In den Heimauftritten hat sich der TSV Bad Saulgau in stets voll besetzter Kronriedhalle von seiner besten Seite gezeigt und den Platz drei Mal als verdienter Sieger verlassen. Wir kämpfen auch unter den jetzigen Umständen um Punkte und hoffen auf einen weiteren Erfolg“, sagt Potzinger selbstbewusst. In der Trainingswoche hatte ihn auf Grund einer Grippeerkrankung Co-Trainer Henrik Utoft vertreten.

He-Li ist eine erfahrene Mannschaft

Gegner Hegensberg/Liebersbronn stellt eine sehr erfahrene Verbandsliga-Mannschaft und liegt mit 6:4 Punkten auf Tabellenplatz sechs, der TSV mit 6:8 Punkten auf Platz sieben. Die vergangene Saison beendete „HeLi“ mit einem positiven Punktekonto auf einem guten siebten Platz. Der erfahrene Ausnahmekönner und Spielmacher Noah Herda ist Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft. Er führte sein Team mit elf Treffern fast im Alleingang am vergangenen Wochenende zum 22:21-Sieg gegen Reichenbach. Auch alle fünf zugesprochenen Siebenmeterstrafwürfe konnte er verwandeln.

Gegner spielt mit 5:1-Abwehr

Thomas Potzinger warnte außerdem vor den starken Rückraumakteuren auf halbrechts Benjamin Hahnloser und Robin Habermeier. „Auf sie müssen wir in der Abwehr unser Augenmerk legen, um diesen starken Angreifern das Leben schwer zu machen. Unser Gegner spielt normalerweise eine vorgezogenen 5:1-Abwehr, auch darauf müssen wir uns einstellen“, sagt Potzinger.

„Der Kampf eins gegen eins wird deshalb entscheidend sein. Im Angriff sollten wir trotz der relativ schlechten Ausgangssituation mit den vielen kranken und verletzten Spielern unbedingt besser werden, geduldig auf Chancen warten und diese dann auch nutzen. Leider müssen wir wegen der vielen Fragezeichen bei der Aufstellung improvisieren. Aber wir haben ja noch mit unserem fantastischen Publikum einen riesigen Joker, der uns puscht“, hofft der Trainer.

TSV: Bakos, Schmid beide im Tor, Dück, Schäfer, Kuttler, Balan, Fritz, Kilian, Weisser, Martin, Kohler, Gönner, Beutter.