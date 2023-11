Die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau veranstaltet am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr im Stadtforum eine Podiumsdiskussion mit den beiden Bürgermeisterkandidaten Raphael Osmakowski-Miller und Roland Schmidt. Nach der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle ist diese Talkrunde die letzte Möglichkeit, beide Bewerber im offenen Schlagabtausch zu erleben, um sich ein Bild von ihnen machen zu können.

Leser können Fragen stellen

Anders als bei der Kandidatenvorstellung werden Fragen aus dem Publikum zugelassen. Daher können bereits im Vorfeld unter Angabe des vollständigen Namens und des Wohnorts ernst gemeinte Fragen zu kommunalpolitischen Themen an die Kandidaten gestellt werden ‐ per E-Mail an [email protected].

Empfohlene Artikel Öffentliche Vorstellung Ein Bürgermeisterkandidat gewinnt die erste große Runde q Bad Saulgau

Maximal zwei Stunden

Die Veranstaltung dauert maximal zwei Stunden. Sie kann auch per Livestream von Zuhause aus angeschaut werden.