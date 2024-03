Nach dem 23:22-Heimsieg gegen Köngen am vergangenen Samstag fährt der TSV Bad Saulgau am Samstag, 9. Februar motiviert zum TSV Denkendorf. Spielbeginn in der Denkendorfer Sporthalle ist um 20 Uhr. Auch das Hinspiel hatte Bad Saulgau gewonnen (23:21).

Heimsieg als Start einer Serie?

Bad Saulgau möchte im Kampf um den Klassenerhalt weitere Punkte sammeln, um nicht noch mehr unter Druck zu geraten. Der Sieg vergangene Woche war ein guter Anfang, nun soll die Fortsetzung folgen. Die schwarze Auswärtsbilanz von bislang nur einem Punkt möchte das Team von Cheftrainer Thomas Potzinger am besten gleich gegen den Tabellensechsten Denkendorf beenden.

Dafür muss der TSV jedoch etwas cleverer als zuletzt agieren und die üblichen Schwächephasen mit individuellen Fehlern minimieren. In den Trainingseinheiten dieser Woche arbeitete Potzinger mit der Mannschaft daran. Neben Eins-gegen-Eins-Übungen stand auch das Tempospiel auf dem Programm. Zwar sind noch immer vier bis fünf Spieler krank, doch konnten die Trainer bei elf Spielern im Training zwei personell etwas reduzierte Mannschaften bilden. Der TSV hofft, dass sich die angeschlagenen und erkrankten Spieler am Samstag weitgehend erholt haben und Kraft sowie Konzentration bei diesem Auswärtsspiel bis zum Ende reichen wird. Denn schon des Öfteren verspielte der TSV durch zur Neige gehende Kraftreserven gegen Ende einen möglichen Sieg.

Gegner ist breit aufgestellt

Thomas Potzinger hat versucht, sein Team auf den Gegner einzustellen. „Der Rückraum des Gegners ist stark, da tun sich besonders die beiden Brüder Mattis und Nick Rhies hervor. Außerdem hat das Team einen starken Linkshänder in seinen Reihen.

Die Mannschaft ist auf allen Positionen in der Lage, Tore zu schießen, ist also breit aufgestellt und nicht leicht zu verteidigen. Das ist eine Mannschaft, die nie aufsteckt und immer bis zu letzten Minute alles gibt. Es ist ihr Qualitätsmerkmal. Trotzdem haben wir sie in der Vorrunde schlagen können“, sagt Potzinger.

Potzinger hofft auf reisefreudige Fans

„Wir nehmen den etwas dreckigen Sieg von letzter Woche mit nach Denkendorf und fahren hin, um Punkte mitzunehmen. Ein Sieg würde uns gut tun, um auch zu zeigen, dass wir auch auswärts Handball spielen können. Wir hoffen auf einen vollen Bus und viele Fahrgemeinschaften. Wir brauchen jeden Fan und jeden Punkt. Unser Publikum ist phänomenal und kann so manches Auswärtsspiel zu einem Heimspiel machen“, sagt der Cheftrainer.

Der TSV Bad Saulgau setzt einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 16.45 Uhr auf dem Festplatz hinter der Stadthalle.

TSV: Bakos, Schmid, Maas alle im Tor, Dück, Schäfer, Weisser, Kuttler, Fritz, Kilian, Martin, Kilian, Kohler, Gönner, Jung, Schnell.