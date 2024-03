Der Diakonieladen hinter der Johanneskirche öffnet am Freitag, 8. März, letztmalig seine Türen öffnen. Für viele überraschend, denn die Idee dahinter, gut erhaltene Kleidung zu einem sehr günstigen Preis weiterzugeben, war von Anfang an überzeugend.

Trotz allem scheint die Resonanz in der Vergangenheit nicht ausreichend gewesen zu sein. Aber es geht weiter. Und möglicherweise gibt es bald zwei Geschäfte in der Stadt, in der Second-Hand-Waren gekauft werden können.

Neustart ist nicht ausgeschlossen

„Wir schließen nicht aus, dass es irgendwann einen Neustart geben wird“, sagt Peter Schmogro. Als Diakoniepfarrer ist er zuständig für die Diakonieläden in der Region. Während der letzten Öffnungstage steht er persönlich hinter der Ladentheke, unterstützt von Sibylle Preuß. Auch sie ist nur aushilfsweise hier.

Die Sozialpädagogin arbeitet normalerweise in der Diakonischen Bezirksstelle in Bad Saulgau im Bereich psychosoziale Beratung. Sämtliche Kleidungsstücke, Schuhe, Accessoires und Spielwaren sind in diesen Tagen um die Hälfte reduziert.

Weil die gespendeten Second-Hand-Artikel vorab schon sehr günstig waren, gibt es jetzt Hosen, Mäntel, Kleider und vieles mehr - darunter auch hochwertige Marken-Designermodelle - für knapp zwei Euro, oft auch darunter.

Es lief nicht ganz so befriedigend in den letzten Jahren. Peter Schmogro

An Kundschaft mangelt es nicht an diesem Vormittag. Dicht an dicht stehen unzählige Kleiderständer im Ladenraum, sodass es fast kein Durchkommen gibt. „Es lief nicht ganz so befriedigend in den letzten Jahren“, sagt Peter Schmogro.

So richtig verstehen tut er es eigentlich nicht. Schließlich sieht es in den anderen Diakonieläden anders aus. Egal ob in Mengen, Bad Buchau, Biberach oder Ochsenhausen - dort scheint die Kundenresonanz deutlich größer zu sein. Schmogro nennt exemplarisch auch den Diakonieladen in Riedlingen namens „Glücksgriff“, der sehr gut frequentiert wird und mit dem Slogan „nachhaltig - umweltschonend - preisgünstig - ehrenamtlich“ wirbt.

Neue Leiterin

Nach der Ladengründung im Jahr 2006 an der Unteren Hauptstraße kam 2012 der Umzug in die Räumlichkeiten am Kirchplatz. Einige Jahre später drohte aufgrund mangelnder Frequentierung die Schließung der Einrichtung. Doch dann wurde vieles umgestaltet, Martina Braun übernahm die Leitung.

Es gab laut Thomas Opitz, Geschäftsführer der Diakonie-Geschäftsstelle Biberach, einen Aufschwung. Deutlich mehr Kleidungsstücke wurden gespendet und erst nach genauer Prüfung, auch dahingehend, ob giftige Stoffe enthalten oder Kinderarbeit integriert sein könnte, zum Weiterverkauf angenommen. Auch sei die vorab spürbare „Hemmschwelle“, im Diakonieladen einzukaufen, deutlich geringer geworden.

Auch der Umstand, dass sämtliche Einnahmen abzüglich der laufenden Kosten gemeinnützigen Einrichtungen zugute kommen, war stets ein großer Pluspunkt.

Nachhaltigkeit und Fairness

Trotzdem sieht sich die Diakonie-Bezirksstelle in Biberach gezwungen, den Laden jetzt erst einmal zu schließen. „Auf alle Fälle können wir uns vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt und wieder in Absprache mit der evangelischen Kirchengemeinde Bad Saulgau in einer anderen geeigneten Ladenlokalität mit einem neuen und frischen Team durchzustarten“, sagt Schmogro und verweist auf den Charakter der Nachhaltigkeit und Fairness des Geschäftsmodells.

Auch verbunden mit der Hoffnung, dass es dann ausreichend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben wird.

Wie die Wirtschaftsförderung inzwischen bestätigt hat, wird Martina Braun, die ehemalige Leiterin des Diakonieladens, das Ladengeschäft hinter der Kirche übernehmen. „Anfang April wird es weitergehen“, sagt Braun.

Das Geschäftsmodell bleibe dasselbe. Kleiderspenden würden angenommen, zu einem günstigen Preis verkauft und die Erlöse abzüglich der laufenden Kosten an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. „Alles dasselbe wie gehabt, nur ohne Träger“, so Braun.

Name steht schon fest

Der Name steht auch schon fest: „Second-Hand-Boutique - Saulgau für Saulgau“. Die Miet - und weitere Nebenkosten seien zwar deutlich gestiegen. Sie will es trotzdem versuchen, wirbt in den sozialen Medien und hofft darauf, dass die Stammkunden weiterhin zu ihr kommen. Gerne auch nur für ein Tässchen Kaffee. „Denn Gemeinschaft ist mir sehr wichtig“, ergänzt Braun.

Sollte in naher Zukunft tatsächlich wieder ein Diakonieladen eröffnen, gäbe es in der Stadt zwei Einkaufsmöglichkeiten für gut erhaltene Gebrauchskleidung.

Ein Trend, der in anderen Städten längst zu beobachten ist und sich von den früheren, wenig attraktiven Gebrauchtwaren-Geschäften grundlegend abhebt.

Darüber würde sich nicht zuletzt Melanie Willnat freuen. „Second-Hand-Läden tragen dazu bei, dass Ressourcen geschont, Abfall und Treibhausgase verringert, die Umwelt geschützt und ein sozialer Beitrag geleistet wird“, sagt die städtische Nachhaltigkeitsbeauftragte und verweist auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, in denen die Weiternutzung von gebrauchten Konsumgütern explizit gefordert wird.