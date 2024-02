Apotheker Martin Buck weiß bei der Frage nach unsinniger Bürokratie gar nicht, wo er anfangen soll. Datenschutz- und Dokumentationspflichten rauben dem Bad Saulgauer besonders viel Zeit. Absolut grotesk mutet es bei der Belegausgabepflicht an, kurz: Bonpflicht.

Kunden wollen gar keinen Bon

Die regelt, dass Kunden für jede Transaktion ein Kassenbon ausgehändigt werden muss. „Bei einer Befreiung der Zuzahlungspflicht bedeutet es, dass wir einen Bon über null Euro ausdrucken müssen. Ganz abgesehen davon, dass 70 bis 80 Prozent der Kunden sowieso gar keinen Bon mitnehmen wollen“, sagt Buck. Und das Geschäft an sich auch in der digitalen Kasse gespeichert wäre.

Damit nicht genug: Den Bon - ob nun mit oder ohne Betrag - einfach zerknüllt im Papierkorb zu entsorgen geht natürlich nicht, er kann persönliche Kundendaten beinhalten. Heißt für Buck und sein Team im Arbeitsalltag: Der Bon muss datenschutzkonform vernichtet werden, oft sind sie 30 bis 40 Zentimeter lang.

Wir lassen wir ihn als speziellen Datenmüll abholen. Martin Buck

„Früher war damit pro Tag ein Mitarbeiter 30 bis 60 Minuten beschäftigt, die Zettel im Aktenvernichter zu schreddern. Mittlerweile lassen wir ihn von Alba als speziellen Datenmüll abholen. Das kostet Geld und ärgert mich sehr“, sagt Buck. Angesichts der elektronischen Kassensysteme sei die zusätzliche Zettelwirtschaft für ihn eigentlich überflüssig.

Überhand nimmt die Dokumentationspflicht auch bei den sogenannten pharmazeutischen Dienstleistungen. Darunter fällt zum Beispiel die Blutdruckmessung in der Apotheke. Um seinen Bluthochdruck besser im Blick zu behalten, kann ein Patient innerhalb von zwölf Monaten seinen Blutdruck kostenlos in der Apotheke checken lassen.

Kunden sind verunsichert

Aber: Drei Unterschriften muss er dafür leisten. Erstens für die Bestätigung, die Dienstleistung nicht schon in einer anderen Apotheke in Anspruch genommen zu haben. Zweitens für die Einwilligung in die Datenübermittlung und drittens noch eine für den Erhalt der Dienstleistung. „So viele Unterschriften leisten zu müssen, verunsichert die Kunden unnötig“, sagt Buck.

Eine bedenkliche Kultur des Misstrauens Julia Freyda kommentiert die zunehmende Bürokratie Hier lesen Sie den ganzen Kommentar

Zwar verspricht die Politik oft einen Bürokratieabbau, erlebt hat der Apotheker aber noch nie einen. Ein wenig Hoffnung macht ihm dabei nun das neue Lieferengpass-Gesetz - zumindest bei den bürokratischen Auflagen für die sogenannte Präqualifizierung. Dahinter verbirgt sich ein aufwendiges Verfahren, um nachzuweisen, dass ein Apotheker in der Lage ist, zum Beispiel Bandagen zu verkaufen.

Hoffnung auf Bürokratieabbau

Bislang musste Buck dafür regelmäßig etwa geeignete Räume, Personal, Führungszeugnis, Bohrmaschine und Werkbank nachweisen - auch wenn er die Bandage gar nicht herstellt oder repariert, sondern einfach nur herausgibt. „Einige der Vorschriften erfüllen wir aufgrund der Apothekenbetriebsordnung ohnehin. Es ist schon gut, wenn diese Doppelstruktur entfällt. Solange aber nicht endgültig geklärt ist, was künftig ohne zusätzliches Verfahren unter apothekenübliche Hilfsmittel fällt, wage ich keinen Jubel“, sagt Apotheker Martin Buck.