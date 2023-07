Der Wahlkampf beginnt

Bürgerinnen und Bürger sind am 12. November aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister für Bad Saulgau zu wählen. Bereits Anfang des Jahres hat Raphael Osmakowski–Miller angekündigt, er werde sich für die Wahl bewerben. Über die Sommermonate möchte der Bürgermeister der Gemeinde Beuron nun durch die Ortschaften touren und bei Ortsrundgängen und dem Verteilen einer Broschüre Kontakt zu den Saulgauern knüpfen, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Motto seiner Kampagne ist demnach „Mit Leidenschaft für Bad Saulgau“, wie Osmakowski–Miller mitteilt. In Bad Saulgau ist der 53–Jährige durchaus bekannt. Man kenne ihn insbesondere durch sein kommunales und ehrenamtliches Engagement — im Volleyball, in der Dorauszunft und als Stadtrat. 17 Jahre lang hat er im Gemeinderat an der Entwicklung der Stadt mitgewirkt. Als ehrenamtlicher Bürgermeister von Beuron habe er dann weitere Erfahrung und Verantwortungen sammeln können, schreibt Osmakowski–Miller. Der studierte Diplom–Verwaltungswirt (FH Polizei) arbeitet seit 2005 im aktiven Polizeidienst.

Mit der Bürgermeisterwahl am 12. November biete sich nun die Möglichkeit, Verantwortung in Bad Saulgau zu übernehmen. „Hier möchte ich mich gerne den Bedürfnissen, aber auch den Sorgen und Nöten der Menschen meiner Heimatstadt mit vollem Engagement widmen“, begründet er seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt.

In den kommenden Wochen möchte Raphael Osmakowski–Miller seine Broschüre in der Stadt und ihren Ortsteilen verteilen. Darin hat er erste inhaltliche Schwerpunkte einer möglichen Tätigkeit als Bürgermeister zusammengestellt. Von der Gesundheitsversorgung über Wohnen, Bildung, Wirtschaft bis zu Fragen der Energieversorgung und des Klimawandels reicht die Themenpalette. Doch das sei nicht alles. „Vielmehr möchte ich darüber mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Ich freue mich schon jetzt auf deren Ergänzungen, Ideen, Anregungen. So kann daraus ein gemeinsames Wahlprogramm für Bad Saulgau werden.“

Osmakowski–Miller hat nach eigenen Angaben alle Informationen auch auf seiner Homepage unter www.osmakowski–miller.info zusammengestellt. Dort können Bürger ihr Feedback digital hinterlassen.

Am 21. August plant der Kandidat seinen ersten Ortsrundgang, um mit Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen und die Entwicklungspotentiale der Ortschaften in den Blick nehmen. Die genauen Termine und Treffpunkte sind auf der Homepage zu finden.