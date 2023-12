Freudig überrascht hat sich die Vorsitzende Roswitha Stützle bei ihrer Begrüßung der Gäste zum Jahreskonzert des Musikvereins Renhardsweiler im Dorfgemeinschaftshaus gezeigt. Trotz des starken Wintereinbruchs mit viel Schnee war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt, wie der Musikverein mitteilte. Die unter dem Motto „Fantastische 65 Jahre“ überschriebene „Geburtstagsfeier“ wurde von der Jugendmusikkapelle aus den Musikvereinen Otterswang, Reichenbach und Renhardsweiler unter der Leitung von Katharina Heinzelmann eröffnet. Alina Schirmer und Emma Stützle gaben kurze Erklärungen zu den Stücken „Brother Bear“, in dem Paul Martha die Höhepunkte aus Walt Disneys Film „Bärenbrüder“ für Konzertmusik zusammengestellt hat und den folgenden schönsten Melodien aus vier Disneys Filmen „Favorites“. Mit beiden Musikstücken begeisterten sie die Besucher von ihrem musikalischen Können, was mit viel Applaus und der Forderung einer Zugabe zum Ausdruck gebracht wurde. In „You're Welcome“ konnte sich das Percussions-Register der Jungmusiker mit von ihrer besten Seite zeigen.

Zur Überleitung auf den Auftritt des Orchesters stellte die Vorsitzende Roswitha Stützle fest, dass sich rückblickend auf die 65 Jahre des Musikvereins einiges getan hat. Angefangen habe man mit 28 Musikanten, „aber keine Frau war dabei“, so die Vorsitzende. Heute stellen die Frauen mehr als die Hälfte der etwa 60 Mitglieder starken Kapelle. „Der Verein wird älter und die Musikkapelle jünger“, so Stützle. Mit „Toward the bright future“ aus der Feder des japanischen Komponisten Naoya Wada einem heiter, positiv und optimistischen Stil, eröffnete Dirigentin Andrea Zeller mit ihren Musikern das Programm der Aktiven. Dabei wechselten sich lyrische Passagen mit schwungvollen Taktwechseln ab und sorgten so für ein klangvolles Musikerlebnis, so der Musikverein. Diese Eröffnungsfanfare sollte die Zukunft des Vereins und der Kapelle widerspiegeln. Danach wurden die Zuhörer mit der Prinzessinnengeschichte „A princess tales“ in die zauberhafte Märchenwelt entführt. Eine emotionale Geschichte, die die schöne Frau und die sieben Zwerge beschreibt. In diesem Zusammenhang erinnerte Wolfgang Traub, der durch das Programm führte, nochmals an das gut besuchte Kinderkonzert im Frühjahr, um die musikalische Früherziehung und das weiterbestehen des Musikvereins zu sichern. Andrea Zeller und das Orchester entführten die Besucher anschließend in die Welt der Fantasie. Thiemo Kraas beschreibt in der Komposition von „Imagasy“.

Beobachtungen eines Kindes, das sich völlig in die Traumwelt versetzt und deutlich macht, dass die Fantasie der Kinder mehr ausgeprägt ist, als bei den Erwachsenen. Mit der weltweit erfolgreichsten Tanzshow „Lord of the Dance“ gelang es Andrea Zeller mit ihren Musikern die Konzertbesucher zu begeistern, denn es war ein besonderes Arrangement für Blasmusik zu hören. Für das Liebeslied „Against all odds“ gegen alle Widrigkeiten hat Phil Collins ein Saxophonsolo zusammengestellt, das von Anne Hirschle, Anika Spatscheck und Sophie Traub vorgetragen wurde. Mit dem Medley „Aladdin“ folgten die Klänge eines orientalischen Abenteuers aus den Märchensammlungen von 1001 Nacht. In immer wieder wechselndem Tempo zeigten Katharina Widmann und Evelyn Tauber, wie sie ihr Saxophon beherrschen. Mit dem Konzertmarsch „Salemonia“, einer Hymne der Salemer Musikvereine zu ihrem Schlossfest in Salem, kamen auch die Liebhaber der Marschmusik auf ihre Kosten.

Der mit stürmischem Applaus geforderten Zugabe kamen die Musiker gerne nach. Kurt Gäble hat den erfolgreichen Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ für das Blasorchester zugänglich gemacht und mit dem „Abendsegen“ aus Hänsel und Gretel wurde der Konzertabend stimmungsvoll in die Adventszeit abgerundet.