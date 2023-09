Eine Woche nach dem 1:0–Sieg bei der Olympia aus Laupheim wartet der nächste dicke Brocken auf den TSV Riedlingen: Der FC Wangen kommt ins Donaustadion. Anpfiff ist am Samstag um 17 Uhr.

Die Abwehr steht, Riedlingens Coach freut sich

„Natürlich hat der Sieg dem Selbstvertrauen gut getan. Das hat man unter der Woche gemerkt. Alle waren voll dabei“, sagt Raphael Sontheimer aus dem Riedlinger Trainergespann. „Wir haben die drei Punkte auch verdient geholt, hätten früh in der zweiten Halbzeit das 2:0 machen können“, sagt er. „Ich muss die Spieler loben. Nach nur einem Training, das wir unter der Woche vor dem Spiel hatten, so zu spielen und das so gut umzusetzen, was Fabian Ragg und ich vorher mit der Mannschaft besprochen hatten“, lobt der Abwehrspieler, der seit längerer Zeit eigentlich — bis auf wenige Einsätze — nur tatenlos zuschauen kann. „Es war einfach eine geschlossene Mannschaftsleistung. Vor allem, dass wir nach den sieben Gegentoren in Mietingen dieses Mal zu null gespielt haben.“

Das Spiel gegen den Ball gefiel dem Trainergespann Ragg/Sontheimer sehr gut. „Wir haben als Mannschaft sehr gut gearbeitet, haben es nach Ballverlusten wieder schnell hinter den Ball geschafft. Wir sind gut in die Zweikämpfe gekommen. Zwar sind wir tief gestanden, aber wir haben es trotzdem verstanden, unser Spiel aufzuziehen“, sagt Sontheimer.

Wangens Spielmacher kehrt zurück

Jetzt also der FC Wangen. Vor der Saison hätte wohl jeder gesagt: Das ist der dickste Brocken der Liga. „Das ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft, als Verbandsligaabsteiger. Ich weiß nicht, aber die Wangener sind auch nicht optimal gestartet. Zunächst das 5:3 gegen Baindt, dann die Niederlage gegen Heimenkirch im Derby (1:2, d. Red.) und zuletzt das 3:3 gegen Mietingen.“ Und so fordert Sontheimer von seiner Mannschaft das abzurufen, was sie schon in Laupheim schaffte, in die Zweikämpfe zu gehen. „Wir müssen 100 Prozent abrufen, das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, sagt Sontheimer. „Natürlich ist das eine überragend besetzte Mannschaft, mit Spielern wie Kapitän Simon Wetzel. Und dann haben wir hat das Pech, das Okan Houssein gegen uns wieder zurückkehrt.“ Der Wangener Spielmacher war wegen eines Platzverweises saisonübergreifend für sechs Spiele gesperrt und fehlte der Mannschaft, die meistens im 4—4-2 agiert und im schnellen Spiel über die Außen ihre Stärken hat.

Artur Altergot darf auch wieder ran

„Wir hatten jetzt drei Trainingseinheiten, konnten mit den Spielern einiges probieren. Die Jungs hatten alle Spaß im Training. Am Montag stand die Regeneration im Mittelpunkt, am Dienstag haben wir probiert, wie wir den Gegner anlaufen und am Donnerstag haben wir noch einmal viel im taktischen Bereich gearbeitet: Spielaufbau, wie wir den Gegner anlaufen, was wir tun, wenn sie uns pressen, Laufwege“, gibt Sontheimer einen Einblick in die Arbeit. Verzichten muss Riedlingen weiter auf Hannes Schmid und auf Luca Leger, bei dem sich der Verdacht auf einen Muskelfaserriss bestätigt hat. Artur Altergot kehrt nach seiner Gelbrot–Sperre wieder zur Verfügung.