Der Spielplan der Handball–Verbandsliga 2 Württemberg steht. Der TSV Bad Saulgau startet mit einem Heimspiel in die Saison 2023/2024. Zum Auftakt kommt es zu einem Duell mit dem Mitaufsteiger SV Remshalden am Samstag 23. Septenber, 18 Uhr, in der Kronriedhalle Bad Saulgau, Insgesamt stehen in der zwölf Mannschaften umfassenden Liga elf Heim– und elf Auswärtsspiele an. Dabei warten ganze Serien von Auswärts– und Heimspielen auf die Mannschaft von Trainer Thomas Potzinger, die sich derzeit in der heißen Trainingsphase befindet.

Drei Auswärtsspiele in Folge

Nach dem Heimauftakt warten zunächst drei Auswärtsspiele in vier Wochen auf die Bad Saulgauer (Steinheim, Unterensingen, Köngen) inkluive einer einwöchigen Spielpause, ehe das Team um Marc Kuttler zweimal zu Hause ran darf.

Dann kommen der Verbandsliga–Sechste der Vorsaison in der Verbandsliga 2, Denkendorf und der Vizemeister der Staffel 2, Reichenbach, der sich in der abgelaufenen Saison nur Württembergliga–Aufsteiger Wangen geschlagen musste, ins Kronried. Das Spiel gegen den Vizemeister — auch das neu — geht an einem Mittwochabend über die Bühne. Gespielt wird an Allerheiligen, am 1. November, 17 Uhr.

Drei Heimspiele als Saisonabschluss

Kurios: Zwischen dem 18. November und dem 20. Januar stehen vier Auswärtsspiele in Folge an.

Es dauert also mehr als zwei Monate bis die Bad Saulgauer Handballfans die Mannschaft wieder in eigener Halle spielen sehen. Die Weihnachtspause dauert für Bad Saulgau vom 16. Dezember bis zum 20. Januar.

Außergewöhnlich ist auch der Saisonabschluss: Am 6. und 20. April sowie am 5. Mai stehen zum Saisonabschluss drei Heimspiele in Folge an. Gegner sind Winzingen–Wißgoldingen, Weinstadt und das Team Esslingen.