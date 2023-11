„I muss grad gucka, dass I durch komm“ war die Reaktion von Oberbüttel Dirk Riegger, ob der drangvollen Enge, die am Samstagvormittag im Barocksaal der Kleber-Post bei der Martinisitzung der Dorauszunft Saulgau herrschte. In der Tat waren alle Plätze mit der „hochwohllöblichen Festgesellschaft“ besetzt.

So mancher war gespannt, wie der Start in die fünfte Jahreszeit im Zeichen der Bürgermeisterwahl gelingen wird. Um es vorweg zu nehmen: Alle Protagonisten des Vormittags verstanden es, das Thema nicht auszuklammern, sondern mit einer, den Narren zugesagten Leichtigkeit, die Schärfe zu nehmen und damit einen wohltuenden Kontrast zum Wahlkampf zu schaffen.

Hond dia tatächlich alle ihr städtisches Schaffensziel erreicht. Oberbüttel Dirk Riegger

„Zur letschta Podiumsdiskussion vor dr morgiga Schulteswahl hoiß i euch willkomma. Brauchet aber koi Angst han, bei der Diskussion komm sowieso bloß i zu Wort“ begrüßte der Oberbüttel die Gäste, um dann schnellen Wortes so manche Ereignisse im närrischen Lichte genüsslich preiszugeben. Um seinem Chef und Langstreckenwahlkämpfer machte er sich Sorgen, dass ihm die Mediensucht bleibt.

Ruhestandsflut im Rathaus

„Was ischt denn bloß auf eiserm Rothaus los?“, fragte er sich ob der Ruhestandsflut angeführt von der Schultessin über den TBG-Chef bis zum Kulturamtschef, um sarkastisch festzustellen „Hond dia tatächlich alle ihr städtisches Schaffensziel erreicht“.

Noch 18 Johr, so langer Zeit, gilt es Platz zu macha, liebe Leut. I hab dazu entschied han, dass i ab sofort in Büttelrente gang. Dirk Riegger

Das Kreisjubiläum, der Stromausfall, die Romreise der Stadtmusik und dem Verdacht, dass der dem Besuch folgenden Darmerkrankung des Papstes mit der „Schwarzwurstunverträglichkeit aus dem Geschenkkorb“ zusammenhängt und die zukünftige Altbürgermeisterin als mögliche Oberbüttelin waren Themen seiner Rede bevor er die Bombe platzen ließ.

Geht in den Ruhestand: Oberbüttel Dirk Riegger. (Foto: Eugen Kienzler )

„Noch 18 Johr, so langer Zeit, gilt es Platz zu macha, liebe Leut. I hab dazu entschied han, dass i ab sofort in Büttelrente gang“ verkündete er seinen Rücktritt als Oberbüttel. Nach einem erschrockenen „Oh“ gab es stehenden Beifall, nicht nur für einen wiederum pfiffigen Vortrag, sondern auch die beinahe zwei Jahrzehnte als „Chef der Büttel“.

Striegel vertritt erkrankte Schröter

Bevor Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller zur närrischen und pointenreichen Begrüßung ansetzte, galt das Gedenken dem verstorbenen Narrenfreund Ernst Dehm.

Unter den zahlreichen Gästen begrüßte er Dekan Peter Müller, den früheren Landrat Dirk Gaerte und Landrätin Stefanie Bürkle und in Vertretung der erkrankten Bürgermeisterin den Ersten Beigeordneten Richard Striegel. „Liebe Frau Bürkle, sie dürfen sich heute nicht aufregen, weil ein Herzanfall in Bad Saulgau zum Tode führen kann“ war die Anspielung auf das fehlende Krankenhaus.

Geld für das Jubiläumstreffen

Die Gründung einer Stiftung zur Sicherung des Kulturgutes Fasnet und die Ankündigung des Jubiläumswochenendes der Vereinigung schwäbisch-allemannischer Narrenzünfte in Bad Saulgau am 12./13. Januar 2024 waren der Blick in die Zukunft, bevor das alte Saulgauer Narrenlied „Raus ihr Mädla, raus ihr Buaba“ erklang, in diesem Jahr wirkungs- und stimmungsvoll vom Jugendspielmannszug intoniert.

„I komm gern ge Bad Saulgau, wia ma woiß. En dia Perl‘ vo onserm schöne Krois“ war das Einstiegskompliment der Landvögtin Stefanie Bürkle, um dann diplomatisch festzustellen „Wird’s dr Bad Saulgauer Stadtbaumoischter oder dr Schultes vo Beurons Klostergoischter ‐ ma dia Sach grad dreha ond wenda ka, dia nächst Frau Schultes wird en Ma“. Zur Freude der Versammlung kam die Landrätin zwar mit leeren Händen aber mit der Ankündigung, dass die OEW das Jubiläumstreffen mit einem stattlichen Betrag unterstützen wird.

Die närrische Allzweckwaffe holt aus

„I war gar it dra ‐ in dera närrischa Runde, doch kurzfristig hot mi ereilt von Frau Schröter die Kunde ‐ i sott gau zu eich Narra ‐ koi Problem ‐ au do verzehlt so mancher en rechta Schmarra ‐ wer mit wem wohl it kommuniziert ‐ des mit d’r Vertretung hot doch wohl funktioniert“ nahm Richard Striegel das Wahlkampfthema Stimmung im Rathaus aufs Korn, um dann festzustellen „Noch dr‘ Wahl gilts zum richta dr‘ Blick nach vorn ond zum begraba manch Missgunst ond Zorn!“.

Die närrische Allzweckwaffe der Dorauszunft „D‘ Babett ond d’Lena“ alias Bärbel Schneider und Helene Straub sorgten mit spöttischen Betrachtungen, dass die gute Stimmung des Vormittags überbordete und Appetit auf die kommende Fasnet machte. Der Saulgauer Schunkelwalzer, drei kräftige Doraus-Detnaus und eine deftige Schlachtplatte beendeten eine humorige und kurzweilige Martinisitzung.