In welcher Gaststube die goldene Vogelfigur steht, wollte die Redaktion im Gastrorätsel wissen. Die richtige Antwort: „Haus am Markt“. Das Losglück auf ihrer Seite hatte Bettina Müller aus Bad Saulgau und gewinnt somit den 25–Euro–Gutschein.

Dass der goldene Schwan die heutige Gaststube ziert, ist kein Zufall. Denn das Haus trug auch mal den Namen „Taverne zum Schwanen“. Gefunden haben die Gastleute Johannes Buhles und Susanne Zimmerer–Buhles das dekorative Stück im Internet und es selbst mit Goldfarbe bemalt, damit es noch besser in die Wirtsstube passt.

Erhalt der Historie wichtig

Seit 2017 betreibt das Paar das „Haus am Markt“. Die Geschichte des Gebäudes reicht bis in das 14. Jahrhundert zurück, das bedeutet für die Betreiber auch neben der Gastronomie immer wieder Herausforderungen zu meistern. „Es steht unter Denkmalschutz und ist nicht so gut isoliert. Die gestiegenen Energiepreise haben uns heftig getroffen“, sagt Koch Johannes Buhles. Ehefrau Susanne ergänzt: „Trotzdem ist der Erhalt des Hauses uns sehr wichtig.“

Dazu gehört für die Gastgeber auch, einen Mittagstisch zu bieten — auch wenn es nicht das Hauptgeschäft für das Restaurant ist. „Ein Lokal am Marktplatz muss mittags geöffnet sein. Die Gäste kommen dann vielleicht auch mal am Abend“, sagt Johannes Buhles.

Rehragout geht auch bei Hitze

Je nach Gericht bewirtet er mittags mit seinem Team 30 bis 60 Leute. Am besten kommen Klassiker wie Schnitzel an. Es gibt aber auch Überraschungen: An einem der Hitzetage der vergangenen Wochen gab es Rehragout und das war trotz 30 Grad Celsius draußen der Renner.

Wir versuchen also den Dienstplan so zu gestalten, dass sie nicht mittags und abends Schichten haben. Johannes Buhles

Mit allen Aushilfen gehören rund 20 Mitarbeiter zum Team im „Haus am Markt“. Die Familie Zimmerer–Buhles schätzt sich glücklich, dass der Fachkräftemangel sie bislang nicht getroffen hat. Sie sind aber auch offen für Quereinsteiger und legen Wert auf Zufriedenheit im Team. „Wir versuchen also den Dienstplan so zu gestalten, dass sie nicht mittags und abends Schichten haben“, schildert Buhles. Auch für Wochenenden und Ferien werde auf eine Work–Life–Balance geachtet.

Gute Erfahrungen hat der Koch mit Quereinsteigern gemacht. „Wer Spaß an Kochen und gutem Essen hat, ist bei uns schon richtig. Alles andere lässt sich erlernen und nach den jeweiligen Stärken verteilen“, sagt Buhles. So sei auch über ein Praktikum ein junger Mann mit Lernbehinderung von der Aicher–Scholl–Schule in seinem Team gelandet und sei bestens integriert.

Im Service gebe es mit drei Festangestellten und langjährigen Aushilfen ein bewährtes Team. „Wir haben mit unseren Mitarbeitern sehr großes Glück“, sind beide sich einig.

Catering ist gefragt

Zwar sei das „Haus am Markt“ weiterhin gut von Vereinen und für Feiern gebucht. Aber es gebe auch eine steigende Nachfrage beim Catering, das schon für bis zu 200 Personen geliefert wurde. „Die Kunden schätzen es, das Essen fix und fertig in ihrem gewohnten Umfeld zu haben. Sie sparen natürlich auch bei den Getränkekosten“, sagt Buhles.

Außer beim Bier mussten wir daher bislang gar keine Preise erhöhen. Johannes Buhles

Steigende Lebensmittelpreise haben die Betreiber vom „Haus am Markt“ bislang nicht so stark zu spüren bekommen. „Das liegt aber auch daran, dass wir sehr stark auf regionale Waren setzen. Außer beim Bier mussten wir daher bislang gar keine Preise erhöhen“, sagt Buhles.

Die Regionalität ist in der Speisekarte erkennbar: Besteht ein Gericht aus regionalen Zutaten, ist es mit einem Löwen gekennzeichnet. Hintergrund ist die Zertifizierung bei „Schmeck den Süden“ vom DEHOGA Baden–Württemberg und dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Familie Zimmerer–Buhles hält zudem gerne die Augen offen, um die Philosophie der Regionalität auszubauen. So brachte Ehefrau Susanne auch schon Waldmeister und Holunder in die Küche und sagte ihrem Mann: „Mach, was draus.“ Das Ergebnis: Eigener Sirup.