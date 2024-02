Die Fußball-Bezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. In den kommenden Ausgaben nimmt die „Schwäbische Zeitung“ die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge eins steht der FC Ostrach im Mittelpunkt.

Sieben Wochen Vorbereitung mit klaren Zielen

Seit Ende Januar rollt der Ball im Buchbühl - genauer gesagt: auf dem Kunstrasenplatz. „Insgesamt haben wir sieben Wochen Vorbereitung angesetzt, drei Einheiten pro Woche“, sagt Raphael Vetter. Der Abteilungsleiter des FC Ostrach hat nach der Trennung von Trainer Andreas Pulz gemeinsam mit Fabian Riegger das Training übernommen. „Fitness, Passspiel und Selbstvertrauen“, stehen als Schwerpunkte auf Vetters Zettel für die Vorbereitung. „Selbstvertrauen, weil die vergangenen beiden Jahre für uns extrem schwierig waren, Fitness, weil das die Grundlage für alles ist und Passspiel, weil wir ja sehr viel auf dem Kunstrasen spielen und ein sicheres Passspiel dort sehr wichtig ist.“

Ein Problem sitzt zwischen den Ohren

Das Selbstvertrauen dürfte bei den Ostrachern nicht exorbitant groß sein nach einer schwierigen Vorrunde. Abgeschlagen warebn die Zebras aus der Landesliga abgestiegen und anstatt auf einem weichen Bett zu landen und eine gute, sorgenfreie Runde zu spielen, holten die Schwarz-Weißen gerade mal acht Punkte. Auf den Auftaktsieg gegen Hundersingen (2:1) folgten acht Spiele ohne dreifachen Punktgewinn - sechs Niederlagen und zwei Unentschieden.

Das folgende 5:0 gegen Oberdischingen - das erste Spiel unter der Ägide Vetter/Riegger - war das letzte Spiel mit Zählbarem. Zum Finale 2023 gab es drei weitere Niederlagen (Krauchenwies, Altshausen, Uttenweiler). „Zumindest gegen Altshausen und Uttenweiler hätten wir etwas holen müssen und auch verdient gehabt“, sagt Vetter, wohl wissend, dass das auch dem größten „Muskel“, dem zwischen den Ohren, gutgetan hätte.

Gute Testspiele für die Zebras

Mit den ersten beiden Tests - Denkingen (0:1) und vor allem mit der Partie gegen Überlingen (3:1) - sind die Trainer zufrieden. „Das Spiel gegen Überlingen war schon sehr gut, aber wir dürfen das nicht überbewerten“, sagt Vetter. In drei weiteren Testspielen in den kommenden Wochen (Fronhofen, Langenenslingen, Bermatingen) sollen sich die Zebras nun das Selbstvertrauen für die kurze, heftige Rückrunde holen.

Zwei wie Neuzugänge

„Aussichtslos ist unser Unterfangen nicht. Aber eins ist auch klar: Wirmüssen von Beginn an da sein und es wird kein Selbstläufer“, sagt Vetter, der von seiner Mannschaft Konstanz fordert. „In den ersten beiden Spielen müssen wir zunächst nach Schussenried, dann haben wir gleich die TSG Ehingen zu Hause.“ Da wisse man gleich, wo man stehe. „Wir haben jetzt acht Punkte, bleibt es bei vier Absteigern, brauchen wir mindestens noch 18 Punkte, werden es mehr Absteiger, brauchen wir insgesamt mindestens 30.“ Zählen können Vetter/Riegger in der Rückrunde wieder auf die beiden Rückkehrer, Kapitän Andreas Zimmermann und Daniel Rothmund.

Rothmund wird nach dem Abgang von Yannick Ender zusammen mit Dominik Lück das Innenverteidigerpärchen bilden. „Daniel ist extrem wichtig. Wichtig ist auch, dass wir defensiv Stabilität reinbekommen“, sagt Vetter. Zufrieden ist er mit dem Kreativkopf. „Andreas Zimmermann hat in den Testspielen zwei Topleistungen gezeigt. Beide - Daniel und er - sind so etwas wie Neuzugänge nach der langen Verletzungspause.“ Derzeit sind alle Spieler fit - bis auf Samuel Guglielmo. „Aber bei ihm sieht es auch schon wieder ganz gut aus“, sagt Vetter.