Vor einer schweren Herausforderung steht am Samstag (15.30 Uhr) der FC Mengen in der Fußball-Landesliga. Die Reise geht zum TSV Heimenkirch.

„Die Ergebnisse können sich sehen lassen“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig. „Ich meine, die haben nicht ohne Grund bislang 16 Punkte geholt. Ich erwarte ein schweres Spiel.“ In der Tat: Heimenkirch ist stark in die Saison gestartet, hat nur drei Punkte weniger als die Schwarz-Gelben auf dem Konto.

Seit sechs Spielen ungeschlagen

Heimenkirch ist seit sechs Spielen ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis) und verließ zum bislang letzten und einzigen Mal Anfang September den Platz als Verlierer, beim 0:1 in Friedrichshafen, feierte dafür aber auch am 2. Spieltag einen 2:1-Sieg gegen Wangen. Zuletzt gab es zwei Siege, ein 5:1 gegen Straßberg und ein 1:0 in Sulmetingen. Mengen sollte also gewarnt sein.

Trotzdem: Der FC Mengen ist gut drauf, zeigte am vergangenen Wochenende gegen den SV Baindt eine gute Leistung, das 2:1 war für den Aufsteiger aus dem Bezirk Bodensee am Ende schmeichelhaft, vergaben die Mengener doch Chancen im Dutzend, das Ergebnis höher zu schrauben.

Slawig erwartet robusten Gegner

Mario Slawig erwartet einen robusten Gegner, der dies in die Waagschale werfen wird und fordert von seiner Mannschaft dagegenzuhalten. „Wir haben ja auch Spieler, die das können. Spieler wie Dennis Ivanesic mit seiner körperlichen Präsenz oder Konrad Schaut mit seinem Willen, in jeden Zweikampf zu gehen und auch für andere diese Zweikämpfe zu gewinnen§, nennt Slawig Beispiele. „Und Alex, der auch mal den Mund aufmacht, und seine Nebenleute so führt.“

In Heimenkirch fordert Slawig von seiner Mannschaft schnell zu spielen, um es über die Bewegung zu schaffen, Lücken in die Heimenkirchener Verteidigung zu reißen, „sodass wir in diese rein spielen können“.

Zu hastig rausgestürzt

Grundsätzlich, so Slawig sei er mit seiner Mannschaft „schon zufrieden“, dennoch sehe er noch genügend Potenzial. „In einzelnen Dingen haben wir schon noch Arbeit vor uns“, sagt Slawig. „Zum einen wollen wir natürlich die Chancenverwertung verbessern. Denn ich glaube, dass wir gegen Heimenkirch nicht so viele gute Chancen kriegen wie gegen Baindt. Zum anderen werden wir im Abschlusstraining noch einmal proben, wie wir den Gegner anlaufen“, so Slawig am Donnerstagmittag zu den Inhalten des Trainings am Donnerstagabend. „Da sind wir gegen den SV Baindt phasenweise zu hastig rausgestürzt. Und das kann man ja gut mit einem Torabschlusstraining verbinden.“

Fehlen wird in Heimenkirch unter Umständen Eric Dehne, der über Probleme im Knie klagte. Dagegen ist die Grippewelle überwunden, alle Spieler sind zumindest dahingehend fit, so auch Patrick Klotz. Auch das eröffnet Slawig wieder mehr Auswahlmöglichkeiten.