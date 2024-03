Der FC Mengen wartet in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Sieg im laufenden Kalenderjahr. 1:2 zu Hause gegen Ravensburg II, 0:1 in Ochsenhausen, null Punkte. Das will und muss die Mannschaft von Trainer Mario Slawig am Samstagnachmittag (15 Uhr, Ablachstadion) ändern, soll der Start ins neue Kalenderjahr nicht den Stempel „Fehlstart“ bekommen.

„Als Fehlstart würde ich es nicht bezeichnen“, korrigiert Mario Slawig die Bilanz der ersten beiden Spiele aus seiner Sicht. „Gegen Ravensburg haben wir ja ein gutes Spiel gezeigt, da hätten wir verdient gehabt, etwas in Mengen zu behalten. Aber in Ochsenhausen - da haben wir kein gutes Spiel gemacht“, räumt Slawig ein.

Kämpfen, laufen und engagiert spielen

„Wir haben zu ungenau gespielt, Ochsenhausen wollte es einfach mehr als wir. Die Ochsenhausener waren giftiger in jedem Zwekiampf und bereit für das Spiel.“

Das heißt: Gegen Harthausen/Scher ist Wiedergutmachung gefordert. „Wir wollen kämpfen und alles in die Waagschale werfen, um die Punkte hierzubehalten. Wenn wir das nicht machen, wird es auch nicht reichen, denn auch Harthausen/Scher steht angesichts der Tabellensituation mit dem Rücken zur Wand. Da müssen wir Gas geben.“ Gegen so einen Gegner reiche es nicht, wenn man so auftrete wie in Ochsenhausen. Im Vorbeigehen sei da sicher nichts zu erreichen, so Slawig.

Gleiches Engagement wie gegen Ravensburg

Zumal man sich zu Hause, vor dem eigenen Publikum, anders präsentieren will als zuletzt - vor allem weil die Mengener Zählbares an der Ablach behalten wollen. „Einfach Fußball spielen zu wollen reicht gegen so einen Gegner nicht. Da müssen wir dagegenhalten“, fordert Slawig. „Gegen Ravensburg hat das ja geklappt. Aber mit der halben Kraft wie gegen Ochsenhausen wird es gegen Harthausen nicht reichen.“

Konkret will Slawig Verbesserungen in allen Mannschaftsteilen sehen. „Das war überall zu wenig. Wir waren im Passspiel zu ungenau, die Abläufe haben nicht gepasst. Es waren viele Sachen, die nicht gut waren.“

Mehrere wichtige Ausfälle auf einer Position

Verzichten muss Mario Slawig gegen Harthausen/Scher auf seine beiden etatmäßigen Torhüter. „Tamino Eisele hat zuletzt unter Schmerzen im Mittelfuß gespielt. Jetzt geht es wirklich nicht mehr.“ Da auch Dominic Merk (Schulter, d. Red.) weiter ausfällt, muss Torwart Nummer drei ran, Niklas Frank.

Ansonsten wollte Slawig das Abschlusstraining am Freitag abwarten. „Frank und Eric Dehne sind wieder im Training“, sagt Slawig. Das eröffne wieder mehr Möglichkeiten. „Ladislav Varady hat noch Probleme mit der Achillessehne, Loris Teiber laboriert an einem Kapselriss“, sagt der Trainer.