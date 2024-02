Der Trainingsauftakt für die meisten Mannschaften im Fußballbezirk steht an. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt zunächst die Landesligisten unter die Lupe: Was hat sich getan? Wie gehen die Mannschaften in die Vorbereitung und damit in die entscheidende zweite Saisonhälfte. Im Mittelpunkt der zweiten Folge steht der FC Mengen, der am Freitagabend, 2. Februar, 19 Uhr, ins Jahr 2024 einsteigt.

Trainerduo ist zufrieden, aber ...

Vorrunde: Eigentlich fällt die Bilanz der Vorrunde recht zufriedenstellend aus. Nach 14 Spielen steht mit 25 Punkten (27:29 Tore) Rang sieben zu Buche. In den ersten zehn Saisonspielen gab es sieben Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen (Ravensburg II 2:6, Balingen II 1:3). Es folgte eine dreiteilige Niederlagenserie (Mietingen 1:3, Riedlingen 0:4, Wangen 1:4), ehe Mengen im letzten ausgetragenen Spiel im „Hafen“ den VfB Friedrichshafen mit 4:3 niederrang. Im Vergleich zum selben Zeitpunkt der Vorsaison - gemessen an der Zahl der absolvierten Spiele - hat die Mannschaft vier Punkte mehr gesammelt (2022/2023: 14 Spiele; 21 Punkte, 22:28 Tore), hat fünf Tore mehr geschossen und eins weniger gekriegt. (Bis zum Jahreswechsel 2023/2024 kamen dann aber in den weiteren vier Partien, die noch 2023 ausgetragen wurden, sieben Punkte bis zum 18. Spieltag dazu.). „Natürlich bist du als Trainer nie zufrieden. Aber wir müssen die Hinrunde unterteilen. Ich würde mal sagen, die erste Phase der Saison war - mal von der Niederlage in Ravensburg abgesehen - richtig gut.“ Das sei auch der Tenor im Gespräch mit „Co“ Mario Campregher gewesen. „Aber die Mannschaft muss sich noch immer an die Abläufe gewöhnen. Wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben“, sagt Slawig.

Sechs Spiele mit vielen Gegentoren

Tore/Gegentore: Zu viele Gegentore gab es in der Vorrunde. Vor allem fielen die in wenigen Spielen. Gleich fünfmal setzte es Niederlagen mit zwei Toren Differenz oder höher, sechsmal fing sich die Mannschaft drei Gegentore oder mehr ein, zweimal vier, einmal sechs. Macht 29 Gegentore (Platz elf in der Liga). Nur dreimal spielte die Mannschaft zu null. 19 Auswärtsgegentore sind der viertschlechteste Wert der Liga (nur Hohentengen, Baindt und Ochsenhausen sind schlechter). Etwas besser war es zu Hause: Zehn Gegentore bedeuten Rang acht. „Wir müssen unsere Defensive verbessern. Wir agieren oft gegen den Ball zu mannorientiert. So entstehen zu große Lücken. Sicher hatten wir einige Ausfälle. Zuvorderst natürlich Dennis Ivanesic, da hat dann teilweise auch die Sicherheit gefehlt.. Aber das ist auch nicht einfach wegzustecken.“ Vorne treffen die Schwarz-Gelben wie eh und je. Nur einmal erzielte Mengen kein Tor (0:4 gegen Wangen).

Zwei Neue für den FC Mengen

Personal: Zwei neue Spieler sind zum Kader hinzugestoßen: Jordi Tengwand (20) und Lasse Trenkmann (25). Der Kameruner Tengwand spielte zuletzt für den TSV Riedlingen, verlegte aber im Herbst seinen Lebensmittelpunkt nach Sigmaringen. In Riedlingen kam Tengwand zuletzt nur selten zum Zug. In Mengen soll er die linke Seite beleben, den Konkurrenzkampf schüren. „Jordi hat ein gutes Tempo, ist gut im Dribbling. Das fördert die Konkurrenz“, sagt Mario Slawig. Das tut auch der zweite Neue, Lasse Trenkmann. Er kam von der SG Fronhofen/Fleischwangen, auch weil er seinen Lebensmittelpunkt ebenfalls in Sigmaringen hat. „Lasse ist offensiv vielseitig einsetzbar, auch auf der Acht oder der Zehn. Aber von ihm muss ich mir noch ein genaues Bild machen“, sagt Slawig.

Klotz und Nörz bleiben auf ihren Positionen

Taktik/Schwerpunkte: „Wir müssen im Aufbau flexibler werden, wenn unsere Außen zugestellt werden, müssen wir uns besser bewegen und Räume, die dann in der Mitte entstehen, besser nutzen“, sagt Slawig. Es gelte, sich vor allem defensive Stabilität zu erarbeiten. An der Umstellung - Rechtsfuß (Alex Klotz) auf links und Linksfuß (Tobias Nörz) auf rechts, will Slawig festhalten. „Wenn wir vorne drin einen Brecher als Mittelstürmer hätten, wäre das vielleicht anders. Aber da wir einen spielenden Mittelstürmer haben, wir Fußball spielen wollen, ist das ganz in Ordnung, wenn wir auf die Kette zulaufen.“

Drei Tests stehen an

Trainingsauftakt/Tests: Die Mannschaft steigt am Freitagabend, 2. Februar, 19 Uhr, ins Training ein. Dann stellen sich zunächst mal die beiden Neuen vor. Nach dem Training gibt es ein gemeinsames Essen, schließlich sollen sich alle nach zwei Monaten Pause wieder aneinander gewöhnen. Trainiert wird meist auf dem Kunstrasen in Sigmaringen. Bis zum ersten Pflichtspiel am 2. März - das Nachholspiel zu Hause gegen Ravensburg II - stehen drei Trainingseinheiten pro Woche und ab 10. Februar insgesamt drei Tests an.

SZ-Prognose: Mengen sollte keine Schwierigkeiten haben, die Klasse zu halten. Die Neuen geben Alternativen an die Hand. „Wir müssen und wollen die Heimspiele gewinnen. Wir müssen die Punkte holen, auch weil wir am Ende ein anspruchsvolles Restprogramm haben. Die Spieler wissen das. Und daran müssen wir arbeiten“, sagt Slawig.