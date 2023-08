Eine empfindliche 2:6–Niederlage hat der FC Mengen am vergangenen Wochenende beim FV Ravensburg II hinnehmen müssen. Gegen den SV Ochsenhausen wollen die Schwarz–Gelben am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Ablachstadion) Wiedergutmachung betreiben.

Zwei dicke Fehler drehen das Spiel

„Ja, das war nicht ganz das, was wir uns vorgestellt hatten“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig über den Saisonstart gegen den FV Ravensburg II am vergangenen Sonntag, der mit 2:6 ganz ordentlich in die Buxe ging. „Die Niederlage hat uns alle ein bisschen geschockt.“

Dabei begann das Spiel ganz gut aus Mengener Sicht. „Wir haben gut angefangen, hatten eine gute Spieleröffnung, haben uns Torchancen herausgespielt und dann auch das Tor gemacht. Dann haben wir uns zwei Böcke geleistet und lagen mit 1:2 zurück“, fasst Slawig das Erlebte aus seiner Sicht noch einmal zusammen.

Das Selbstvertrauen ist weg

In der Halbzeit habe man dann besprochen wie man das Spiel fortzusetzen gedenke, doch das 1:3 warf alle Pläne über den Haufen. „Danach ging nichts mehr, wir waren wie erstarrt. Das Selbstvertrauen war komplett weg und Ravensburg war einfach griffig“, kommentiert Slawig.

Zwar bestand unter der Woche Redebedarf, „aber die Niederlage ist abgehakt“, verspricht der Trainer. Nach dem Training am Freitag wollte Slawig entscheiden, ob es Veränderungen gibt. „Wir haben Fehler in der Absicherung nach hinten gemacht. Eigentlich ist klar besprochen, wer wie zu stehen hat, was bei Ballverlusten zu tun ist und wer in welche Räume einrücken muss. Wir müssen einfach rechtzeitig umschalten“, bemängelt Slawig die fehlende Absicherung. Das alles wollen die Mengener gegen Ochsenhausen besser machen. „Es ist eigentlich klar besprochen, was wir machen, wenn sie mit einer, zwei oder drei Spitzen kommen.“

Alex Klotz ist angeschlagen

Zweite Baustelle war die Offensive. „Gegen Ravensburg waren wir auch nach vorne zu statisch, müssen bessere Lösungen finden. Da müssen wir einfach flexibler werden“, sagt der Trainer.

Angeschlagen ist Kapitän Alexander Klotz, doch Slawig ist zuversichtlich, dass der Mann mit der Nummer 26 spielen kann. „Alex ist angeschlagen, aber ich denke, er wird spielen. Er will auch spielen“, sagt Slawig. Fehlen wird wohl noch Konrad Schaut.

Ochsenhausen will Auftaktsieg bestätigen

Der SV Ochsenhausen würde nur zu gerne die Leistung vom Auftakt gegen den SV Sulmetingen bestätigen. Denn während der FC Mengen für die Negativüberraschung zum Saisonstart sorgte, gelang dem SV Ochsenhausen die positive Variante. Der 3:1–Erfolg war auch aus Sicht der Ochsenhausener nicht zu erwarten. „Trotz dieses Ausgangs gehen wir in Mengen sicher nicht als Favorit ins Spiel“, sagt Ochsenhausens Interimscoach Oliver Kupfahl, der gemeinsam mit Eberson Bortolini bis zur Rückkehr von Trainer Dino Steiert die Geschicke der Mannschaft verantwortet.

„Der Auftakt gegen Sulmetingen war schon ganz gut, insbesondere die zweite Halbzeit hat uns gefallen“, erklärt Kupfahl. Genauso selbstbewusst wolle man auch im Mengener Ablachstadion auftreten. Dennoch erwartet Kupfahl einen Gegner, der die Scharte aus dem Ravensburg–Spiel auswetzen will, „aber wir wollen schon was mitnehmen“.