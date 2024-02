Die Fußballbezirksligisten stecken in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Die „Schwäbische Zeitung“ nimmt die Mannschaften unter die Lupe. Was hat sich personell getan? Wie bereiten sich die Mannschaften vor und was sind die Ziele? In Folge fünf steht die SGM SC Blönried/SV Ebersbach im Mittelpunkt der Serie.

„Der versteht sein Handwerk“, sagt Blönried/Ebersbachs Trainer Michael Fischer. Präsenz auf dem Platz, Technik, Übersicht, und noch vieles mehr hebt der Trainer an seinem Rückkehrer Marcel Gentner hervor. Denn Gentner ist seit der Winterpause wieder an Bord und soll helfen, die Abwehr weiter zu stabilsieren. „Marcel wird zunächst mal als Innenverteidiger zum Einsatz kommen, da es auf seiner angestammten Position, der „Sechs“ in der Hinrunde gut funktionierte“, sagt Fischer.

Viele knappe Siege

Denn getreu dem Motto „never change a winning team“ - also der Maxime, eine siegreiche Mannschaft im Wesentlichen so zu lassen - bringt sich der Kapitän künftig eine Reihe weiter hinten ein - und ist dort sicher nicht weniger wertvoll für den Tabellenfünften. Gewonnen hat die SGM wahrlich häufig im ersten Halbjahr der Saison in der Bezirksliga Donau. Ab Spieltag sechs, dem 3:2-Erfolg bei Landesligaabsteiger Ostrach, lief es für die Mannschaft um Angreifer Samuel Maier und Regisseur Lorenz Weiß. Natürlich sei man mit der Vorrunde und den 23 Punkten aus 13 Spielen zufrieden, so Fischer.

Sieg in Ehingen - trotzdem Favorit

„Nach dem Auftaktsieg im Derby war es schwierig.“ „Da kannst du in so einer Situation auch sagen, was du willst“, sagt Fischer. „Und plötzlich, mit dem Sieg in Ostrach, lief es.“ Aber die Mannschaft war auch immer ein Kollektiv, hat zusammengehalten. „Das war super“, lobt Fischer und weiß genau, wo die Stärken seiner Mannschaft liegen. Gleichzeitig hebt er aber auch warnend den Zeigefinger. „Aber natürlich muss man sagen, dass wir die meisten Spiele - bis auf das 2:0 in Sigmaringendorf - nur mit einem Tor gewonnen haben.“ „In Ehingen war es beispielsweise kurios, gegen Rottenacker und in Öpfingen hatten wir Glück“, sagt er über das knappe 1:0 zu Hause gegen Rottenacker und das torlose Remis in Öpfingen. „Ehingen ist für mich die spielerisch beste Mannschaft und der Favorit.“

Zweitwenigste Gegentore

Er hat das Problem erkannt. „Wir schießen zu wenig Tore, da sind wir zu schwach“, und erklärt das am Beispiel von Sam Maier, der nach der vergangenen Saison noch von den Trainern in die Topelf der Saison gewählt worden war. „Sam hatte vor einem Jahr 20 Tore, jetzt steht er gerade mal bei fünf.“ Ein Blick auf die Bilanz eröffnet: Mit nur 17 Gegentoren hat die Fischer-Elf die zweitwenigsten Treffer kassiert nach Öpfingen (13), aber mit 21 Treffern auch die sechswenigsten aller Teams erzielt.

Zwei Ausfälle zum Rückrundenstart

Seit Aschermittwoch ist die SG wieder im Training - mittlerweile in der fünften Woche. Sie trainiert auf ihren Rasenplätzen und spielt die Tests meist auf Kunstrasen. Zuletzt holte sich die Mannschaft den Sieg beim Wintercup in Weingarten. „Zwei Tests über 90 Minuten an zwei Tagen, das war gut“, sagt Fischer, der aber zwei verletzte Spieler melden muss. „Emil Angerer hat sich beim Hallenpokal der Verbandsgemeinde Altshausen leider einen Bänderriss zugezogen.“ Er hat dann pausiert, hat es probiert und ist wieder umgeknickt. Er wird uns einige Wochen fehlen. Lorenz Weiß hat Knieprobleme. Er fällt auch einige Zeit aus. Und: Er ist unser einziger Zehner. „Da müssen wir zwangsläufig was ändern“, sagt Fischer.

Das Ziel bleibt dasselbe

Ziel in der Rückrunde bleibt der Klassenerhalt. „Natürlich“, sagt Fischer. Auch er weiß, die Tabelle ist eine Momentaufnahme. „Die Spiele, die du in der Hinrunde gewonnen hast, kannst du auch mal verlieren.“ Hinter dir gewinnen sie und schon bist du wieder weiter unten. Da müsse nur mal die Tagesform nicht stimmen, sagt der SG-Trainer. „Auf der anderen Seite: Gewinnen wir unser Nachholspiel, sind wir bis auf vier Punkte an Ehingen dran“, sagt Fischer. Auch das zeige, wie eng es zugehe.

Taktische Varianten

Taktische Spielchen ließ Fischer im Winter fast ganz bleiben. „Wir haben es in einem Spiel mal mit einer Dreierkette probiert.“ Das haben wir aber schnell wieder sein gelassen. Das hat gar nicht funktioniert. Trotzdem halte er sich einige Optionen offen. „Mal mit einem zweiten Sechser und mehr Stabilität ins Spiel zu bringen beispielsweise, oder vorne mit einem Stürmer - je nach Gegner.“ Aber um eine Dreierkette einzustudieren, brauchst du halt mehr Zeit.