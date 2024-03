Der nächste Gegner von Umut Camkiran, Schwergewichtsboxer aus Bad Saulgau, steht fest. „Real“ Camkiran trifft in seinem kommenden Kampf, am 13. April 2024 in der Ege-Trans-Arena in Bietigheim-Bissingen, im Kampf um den CISBB-Titel auf den Tschechen Tomàš Šalek. Šalek bestritt bislang 25 Profikämpfe, gewann davon 21, 13 durch Knock-Out und musste vier Niederlagen einstecken. Der Tscheche ist Profi seit 2017 und gewann seine letzten vier Kämpfe. Zuletzt, am 2. März 2024, errang der Normalausleger (Schlaghand rechts, wie Umut Camkiran) den tschechischen Schwergewichtstitel gegen Jiri Surmaj. Šalek siegte einstimmig nach Punkten.

Neun Zentimeter größer, neun Jahre jünger

Der Tscheche aus Neratovice ist mit 1,92 Meter neun Zentimeter größer als Camkiran. Der „anatolische Löwe“ stand in 20 Profikämpfen (20 Siege, 19 K.o.) nur 48 Runden im Ring, während der Tscheche, der an Position 164 der Weltrangliste geführt wird - Camkiran wird 70 Plätze besser geführt - insgesamt 111 Runden gehen musste. Camkiran ist mit 35 Jahren neun Jahre älter als Šalek, der 26 Jahre alt ist. Seine bislang letzte Niederlage bezog Šalek im Juni 2022 gegen den Engländer Nathan Gomes durch technischen K.o. im Kampf um den internationalen IBF-Titel. Der Kampf Camkiran - Šalek ist eingebettet in einen gesamten Kampfabend in Bietigheim-Bissingen zu dem rund 3500 Zuschauer erwartet werden. Foto: Thomas Warnack