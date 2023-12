Umut Camkiran, aus Bad Saulgau stammender Profiboxer, bestreitet am Samstag in der Stadthalle Bad Saulgau seinen 20. Kampf als Profi. Gegen den ebenfalls ungeschlagenen Münchener, in der Türkei geborenen Eddy Delibaltaoglu geht es um den Titel des Asia Champions nach Version des World Boxing Councils (WBC; Live im Internet: fight24.tv). Der 34-jährige Camkiran ist in seinen bislang 19 Profikämpfen noch ungeschlagen, gewann 18-mal durch Knock-Out.

Elf Wochen Training in Spanien

Umut Camkiran sitzt am Esszimmertisch im Wohnzimmer seiner Wohnung in Ravensburg. Seine Frau Hannah bittet den Familienvater von drei Söhnen, kurz seinen jüngsten, gerade mal acht Monate alten Filius zu halten, während sie sich die Jacke überstreift.

Der, bereits in eine dicke, warme Jacke gehüllte Junge, schaut den Gast mit großen Augen an, als der Papa sagt: „Der heißt wie ich, Umut.“ Umut senior lacht. Nur wenige Tage vor seinem großen Kampf wirkt der Schwergewichtler fast tiefenentspannt.

Umut Camkiran schickt seine Gegner regelmäßig auf die Bretter. (Foto: Real Promotion )

Die elf vergangenen Wochen hat er im Trainingslager in Spanien zugebracht. Kraft, Ausdauer, lange und kurze Läufe, Sprints am Vormittag und Sparring mit unter anderem Konstantin Biegler am Abend standen auf dem Plan im Camp von Trainer Antonio Postigo in Malaga.

Er bezeichnet sich selbst lieber als „Real“

Am vergangenen Montag kehrte der „anatolische Löwe“, wie er in der Szene genannt wird, nach Deutschland zurück. Auf dem Tagesplan stehen zwei Trainingseinheiten plus Laufen am Morgen und am frühen Abend eine Einheit im MG Sports Gym in Weingarten. „Kein Sparring mehr, nur Pratzenarbeit, Schattenboxen, Technik und Taktik“, sagt der 34-Jährige, der den Spitznamen selbst gar nicht so gerne hört. „In erster Linie will ich mit allen respektvoll umgehen“, und da sei es nicht seine Art, sich selbst mit solchen Kampfnamen zu betiteln. Am ehesten lasse er noch „Real“ gelten. Real - so wie er eben sei, alles, was zu ihm gehöre.

„Ich freue mich auf den Kampf in Bad Saulgau. Ich möchte damit auch meiner Familie und meinen Freunden in Bad Saulgau etwas zurückgeben. Schließlich bin ich von hier: ein Drittel Bad Saulgauer, ein Drittel Türke und ein Drittel alevitischer Kurde“, sagt Camkiran, der nach eigener Auskunft zwar mit türkischem Pass aber einer deutschen Lizenz für den Deutschen Boxsport-Verband (DBV) boxt. In den vergangenen Jahren habe er meist in der Türkei gekämpft, als Hauptkämpfer, oft vor mehreren Tausend Zuschauern. Große Kulissen also kann der 1,83 Meter große Camkiran, der als ideales Kampfgewicht rund 115 Kilogramm auf die Waage bringt.

Erstes Boxtraining mit zwölf Jahren

Seine Boxlaufbahn begann Camkiran im Alter von zwölf Jahren beim Box-Club Bad Saulgau. Zunächst als Kickboxer, ab dem Alter von 16 Jahren wechselte er in den Boxring. „Mein erster Trainer war Dieter König in Bad Saulgau. Von ihm habe ich sehr viel gelernt“, betont Camkiran knapp 20 Jahre später. Der Linksausleger (Schlaghand: rechts) Camkiran lebte dabei von Anfang an seinen Traum. Während sein Bruder Ugur lieber Fußball spielte, ging Umut raus zum Laufen.

Die „Altmeister“ als Vorbilder

„Ich bin schon als Zwölf-, Dreizehnjähriger alleine raus gegangen. Viele haben bestimmt gedacht: Was will der Junge da? Warum rennt der? Aber ich hatte schon damals einen Traum. Ich wollte Boxprofi werden“, sagt schlagkräftige Schwergewichtler. Als seine Vorbilder nennt er natürlich Muhammad Ali („boxerisch, aber natürlich auch menschlich“), aber auch Rocky Marciano (Schwergewichtweltmeister von 1952 bis 1956), der Boxer mit der wohl höchsten K.o.-Quote in der Geschichte (49 Kämpfe, 49 Siege, 43 K.o.) und ungeschlagen abgetreten sowie Jack Dempsey (Weltmeister 1922 bis 1926) und Sugar Ray Robinson (Weltmeister in zwei Gewichtsklassen).

Umut Camkiran bestreitet seinen 20. Kampf als Profi. (Foto: Real Promotion )

„Er ist für mich der beste. Ich habe viele Filme gesehen, auch Bücher gelesen“, begründet Camkiran seine Auswahl. Doch auch die heutigen Profis bewundert er. „Ich denke, Tyson Fury ist der beste, auch wenn ich nie so auftreten würde. Aber der Gipsy King kann es sich erlauben“, sagt Umut Camkiran und lacht.

Camkiran zeichnet seine Schlagkraft aus

Camkiran bestritt als Amateur gerade mal „16, 17 Kämpfe“. Dann kam das Angebot, Profi zu werden. „Damals bekam ich eine Chance. Da denkst du nicht lange nach“, sagt er. 2013, bei seinem Debüt, schlug er Edgar Kalnars durch K.o. in Runde eins. „Das Amateurboxen passte ohnehin nicht so zu meinem Stil. Ich bin ein Boxer, der eher die schnelle Entscheidung sucht“, bestätigt er.

Und auch wenn der Lebensweg nicht ganz gerade war: Umut Camkiran ist gereift. Gerne spricht er nicht über die schwierigen Jahre, aber er sagt: „Ein Temperament kannst du nicht abstellen. So bin ich. Aber: Ich gehe heute den Situationen, die für mich in der Vergangenheit schwierig waren, aus dem Weg.“ Der Löwe ist erwachsen geworden.

Ich bin mit Mitte 30 im besten Boxeralter und natürlich ist es mein Traum, in einem großen Kampf zu kämpfen. Schauen wir, was passiert. Umut Camkiran

Der Kampf am Samstagabend ist sein dritter großer Titelkampf. In seinem neunten Profikampf holte er sich den WBC-Mittelmeer-Schwergewichtsgürtel, als er den Bosnier Goran Delic durch technischen K.o. in Runde eins besiegte. 2019 wurde er „externer“ Europameister (alle europäischen Staaten, die nicht in der EU sind) der EBU, als er den Schweizer Arnold Gjergaj nach Punkten besiegte. Den Titel verteidigte er 2019 durch TKO gegen den Bosnier Mirko Tintor. Seinen letzten Vorbereitungskampf auf den Asia-WBC-Titel bestritt er im Juli, als er - mal wieder vorzeitig - Alen Lauriolle schlug.

Ziel ist ein „großer Kampf“

Sollte Camkiran den Kampf am Samstag gewinnen, könnte schon bald ein noch größerer Kampf folgen. Bei einem Sieg geht er als Träger des Asia-WBC-Gürtels davon aus, in unabhängigen Ranglisten unter den Top 15 zu sein und als möglicherer Herausforderer in einem großen Kampf zu gelten. Es wäre die nächste Stufe in seinem Lebenstraum. „Ich bin mit Mitte 30 im besten Boxeralter und natürlich ist es mein Traum, in einem großen Kampf zu kämpfen. Schauen wir, was passiert“, sagt Camkiran.

Und dann wird er am Ende nachdenklich: „In erster Linie freue ich mich natürlich auf den Kampf“, sagt er, am Tag selbst komme dann auch sicher etwas Nervosität. Aber er hat schließlich ein Ziel. „Egal, ob Du versucht deinen Traum zu verwirklichen und ihn verfolgst oder ob du nur zu Hause sitzt und nichts tust. Die Zeit vergeht so oder so. Das ist mein Lebensmotto“, sagt Camkiran. Da sei es doch besser, seinen Traum zu verfolgen und zu leben.