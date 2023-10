Morgens, mittags, abends, nachts: Fast eine Woche lang ist es in der Kernstadt in Bad Saulgau immer wieder zu flächendeckenden Stromausfällen gekommen, von denen private Haushalte und etliche Gewerbetreibende betroffen waren. Mittlerweile ist die Versorgung wieder gesichert. Die Stadtwerke Bad Saulgau kündigen indes an, so schnell wie möglich neue Trassen zu verlegen.

Doppelter Erdschluss

Der erste Stromausfall war am Freitagnachmittag vor einer Woche, als es nach Erdschlüssen an den Stationen zwischen Akutklinik und Sonnenhof-Therme sowie zwischen Oberschwabenstadion und Tennisplatz zu Störungen kam und infolgedessen zu einem doppelten Erdschluss kam, der wiederum einen Kurzschluss verursachte.

„In den roten Kabeln aus den 1970er-Jahren hat sich Feuchtigkeit gebildet“, sagt Markus Vonnier, Elektromeister bei den Stadtwerken Bad Saulgau. Oder technisch erklärt: Schwachstellen in der Kabelisolierung führten demnach zu wassergefüllten Mikrohohlräumen. „Die ausgefallenen PVC-Kabel waren in den vergangenen Jahren nicht auffällig“, sagt Johannes Übelhör, technischer Leiter der Stadtwerke.

Insgesamt 16 Schadstellen

Durch den Erdschluss kam es zu Spannungserhöhungen von 11.000 auf 20.000 Volt, wodurch weitere Schwachstellen im Stromnetz mitgerissen wurden. „Dadurch entstand eine Kettenreaktion, die dazu geführt hat, dass auf sechs Kabelstrecken insgesamt 16 Schadstellen aufgetreten sind“, ergänzt Übelhör, der so etwas noch nie erlebt habe.

Deshalb hörten die Störungen nicht auf, sondern sorgten am Montagmorgen, am Montagabend, am Dienstagnachmittag und am Mittwochnachmittag zu weiteren Stromausfällen, die in der Regel alle nicht länger als eine Stunde dauerten.

Möbelhaus Braun trifft es am schlimmsten

Am schlimmsten traf es allerdings das Möbelhaus Braun, das zehn Stunden ohne Strom war. Längere Ausfallzeiten wurden auch in der Lackieranlage der Firma Claas protokolliert, wo die Steuerungstechnik versagte. Vom Stromausfall verschont wurde das Industriegebiet Hochberger Straße.

Alle haben Außergewöhnliches geleistet. Richard Striegel

Am Ende waren es 30 Stunden Störungsbetrieb, in denen das Telefon bei den Stadtwerken permanent klingelte. Den Unmut der Bürger könne Übelhör nachvollziehen. Einige gingen sogar einen Schritt weiter. „Sie wollen Schadensersatzforderungen“, sagt Betriebsleiter Richard Striegel.

Nachtschichten für die Monteure

Die Monteure der Stadtwerke ‐ unterstützt von der Feuerwehr, NetzeBW, den Tiefbaufirmen Gittinger und Michelberger sowie den Kabelbauunternehmen Omexon und H&S ‐ waren indes in der abgelaufenen Woche Tag und Nacht im Einsatz, um die Schadstellen zu beheben. Bis zu 17 Helfer waren zu Spitzenzeiten damit beschäftigt, das Problem zu lösen.

Kabel kommen in Leerrohre

In der verregneten Nacht auf Donnerstag verlegten sie an der Martin-Staud-Straße auf einer Länge von etwa 500 Metern neue Kabel in die vorhandenen Leerrohre. „Alle haben Außergewöhnliches geleistet“, so Striegel, der selbst am Montagmorgen für eine halbe Stunde im Dunkeln stand. „Fünf Jahre lang haben wir Ruhe gehabt“, so Striegel.

Kosten betragen mehrere Hunderttausend Euro

Die Stadtwerke Bad Saulgau ergreifen nun erste Maßnahmen, damit sich ein derartiger Stromausfall nicht mehr wiederholt. Ab nächster Woche wird mit dem Bau von vier neuen Kabeltrassen auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern begonnen. In die Trassen kommen neue, dickere Kabel mit hochwertigem Kunststoffmantel. Die Kosten betragen etwa 750.000 Euro.