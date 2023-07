Sie sind alle zufrieden mit dem Bächtlefest 2023 — der Festwirt, der Bürgerausschuss und sogar die Polizei. Und daher gibt es für das Bad Saulgauer Kinder– und Heimatfest in einem Jahr keinen Grund für großartige Veränderungen.

Die Verlosungsaktion mit den Bächtle–Bändchen füllte das Festzelt und den Biergarten zum Abschluss des Bächtlefests am Montagabend noch einmal richtig. Eine lange Schlange bildete sich gegen 17.30 Uhr vor dem Eingang des Festzeltes, wo sich die Besucher registrieren lassen mussten, um einen der vielen Preise gewinnen zu können.

Team hilft mit

Festwirt Michael Rauscher aus Tiefenbach legte eine Nachtschicht ein, wobei ihm sein neues Team kurze Zeit nach dem Ausschankende gegen 22 Uhr dabei half, die Biergarnituren abzubauen und mit den Aufräumarbeiten zu beginnen.

Die Hähnchen waren am Montagabend ausverkauft. Michael Rauscher

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Bächtlefest“, sagt Rauscher, dessen Dank vor allem seinem Team gilt, das neu formiert war, nachdem einige Helfer nicht mehr zur Verfügung standen. 20 Bedienungen waren fünf Tage lang auf den Beinen, servierten den Gästen schnell und freundlich Essen und Getränke. „Die Hähnchen waren am Montagabend ausverkauft“, ergänzt Rauscher, den auch das Wetter nicht im Stich gelassen hatte — bis auf den Regenschauer am Samstag.

Positive Resonanz

Und auch mit den Preisen waren offensichtlich die meisten Besucher einverstanden, auch wenn der ein oder andere tiefer in den Geldbeutel greifen musste als in den Jahren zuvor. „Die Resonanz war jedenfalls sehr positiv“, so Rauscher. Die Maß Bier kostete 9,60 Euro — damit lag das Bächtlefest als einziges Heimatfest in der Region unter zehn Euro.

„Wir wollten den Preis unter zehn Euro wegen unserer Heimatverbundenheit halten — aus der Region für die Region“, ergänzt Rauscher. Zeit zum Ausruhen bleibt ihm aber nicht, denn seit Dienstag ist er beim Schützenfest in Biberach, wo er seinen Imbissstand betreibt. Laut Vertrag bleibt Michael Rauscher bis 2025 Festwirt des Bächtlefests. Und danach? „Das sehen wir dann, aber tendenziell mache ich gerne in Bad Saulgau weiter.“

Fassanstich bleibt eine Stunde früher

2025 ist auch das letzte Bächtlefest für Richard Frey in Funktion als Präsident des Bürgerausschusses. „Es hat alles wunderbar gepasst“, sagt Frey über das Bächtlefest. Ein einziges Mal wurde er etwas nervös — als es am Samstagabend stark zu regnen begann und ein Unwetter erwartet wurde.

„Unsere Durchsagen wegen des Unwetters haben aber nicht viel gebracht“, so Frey. Viele Gäste gingen zwar schnurstracks nach Hause, der Großteil ignorierte aber die Durchsagen und flüchtete ins Zelt, als der Himmel die Schleusen öffnete. „Es ist aber nichts passiert“, ergänzt Frey. Ansonsten blieb es trocken, sodass der Besuch an allen fünf Festtagen überwältigend gewesen sei.

„Das ist der Lohn für die viele Arbeit“, sagt Frey, der den städtischen Bauhof nicht unerwähnt lassen will. „Ich kann vor dem Bauhof nur den Hut ziehen, was er geleistet hat.“ Die Mitarbeiter waren auch auf Zuruf bereit, ein paar Sonnenschirme am Montagmorgen vor dem historischen Festzug aufzustellen, damit die Zuschauer einen Schattenplatz hatten.

Eine Änderung will Frey indes beibehalten: die Verlegung des Fassanstichs am Donnerstagabend um eine Stunde nach vorne — von 20 auf 19 Uhr. „Das war die richtige Entscheidung. Das machen wir nächstes Jahr wieder so“, so Frey.

Alkoholisierte Jugendliche

Auch die Polizei zieht eine positive Bilanz des Bächtlefests. Am meisten für Aufsehen sorgte eine Körperverletzung gegen 2.15 Uhr in der Nacht auf Samstag eine tätliche Auseinandersetzung am Uferweg, bei der Steine flogen und sich beide Kontrahenten leicht verletzten. „Wir suchen immer noch Zeugen“, sagt ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Ansonsten sei das Bächtlefest, so der Pressesprecher unauffällig gewesen.

„Wir mussten vereinzelt Platzverweise an alkoholisierte Jugendliche aussprechen, das war es aber schon.“ Die Nachbesprechung für das Bächtlefest wird demnach kurz ausfallen, sodass mit den Vorbereitungen für das Bächtlefest 2024 vom 11. bis 15. Juli bereits wieder begonnen werden kann.