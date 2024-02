Neue Herausforderung: Der Sänger und Songwriter Daniel Schuhmacher aus Pfullendorf unterrichtet seit Oktober 2023 als Dozent Gesang an der Soundwerk Musikschule in Bad Saulgau. Schuhmacher gewann 2009 im Alter von 22 Jahren die RTL-Castingshow DSDS (Deutschland sucht den Superstar).

Er wird nervöser sein als, wenn er selbst auf der Bühne steht: Am Sonntag, 3. März, fiebert Daniel Schuhmacher mit dem Nachwuchs mit - mit seinem Nachwuchs. Denn von 18 bis 20 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) geben unter anderem seine Gesangsschüler ein Akustikkonzert in der Aula der Brechenmacherschule. Mit einem Secret Gig startet also eine kleine Serie an Konzerten der Musikschule.

Es ist für viele Schüler der erste öffentliche Auftritt. „Ich bin sehr gespannt“, sagt Schuhmacher, der 2009 berühmt wurde, als er bei der sechsten Staffel von DSDS als Sieger hervorging.

Seither verdient Schuhmacher sein Geld hauptberuflich mit Musik. Am 19. April, an seinem 37. Geburtstag, erscheint seine neue Single „Say“.

Anfangs nicht ganz sicher

Für die Soundwerk Musikschule in Bad Saulgau hätte er schon länger als Dozent anfangen können. Die Besitzer der Musikschule, mit denen Schuhmacher seit vielen Jahren gut befreundet ist, hatten ihn schon längere Zeit bearbeitet, um ihn als Dozent zu gewinnen. „Wenn ich etwas mache, muss ich mir ganz sicher sein, dass ich es auch gut mache“, sagt Schuhmacher. Und anfangs sei er sich nicht ganz sicher gewesen.

Doch irgendwann wollte und konnte er nur noch Ja sagen, zumal er sich auf seine neue Tätigkeit gut vorbereitete, sich selbst fortbildete, um für die Aufgabe gewappnet zu sein. Und es war für ihn die richtige Entscheidung, die er nie bereut habe.

Ein Mal pro Woche unterrichtet Schuhmacher von 13 bis 21 Uhr 14 Schülerinnen und Schüler von elf bis 50 Jahren. Viele jüngere Schüler waren noch nicht einmal geboren, als Schuhmacher DSDS-Sieger wurde. „Aber dafür kennen mich ihre Eltern.“ Schuhmacher sei beeindruckt davon, wie schnell die Schüler lernen würden. „Sie machen alle unheimliche Fortschritte“, sagt er. Das habe er so nicht erwartet.

Er studiert mit seinen Schülern mehrere Songs ein, auf die sie Lust haben - Pop, Rock, Balladen, Schlager - macht mit ihnen Atemübungen, bringt ihnen das Singen von Pike auf bei. „Sie sind alle sehr musikalisch. Da sind wirklich einige Talente dabei“, ergänzt er und würde sich freuen, wenn sich weitere Schüler anmelden würden, die nicht nur von ihm, sondern von zwei weiteren Dozenten unterrichtet werden. „Auch in unserem Team passt es hervorragend.“

Es macht mir richtig Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Daniel Schuhmacher

Nachdem er im Oktober als Dozent begonnen hat, findet er mittlerweile Gefallen an dieser Rolle. „Es macht mir richtig Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist“, so Schuhmacher, der selbst schon 2016 beim Summertime Festival der Soundwerk Musikschule als Gastsänger mit einer Schülerband auf der Bühne stand.

Nervös vor Summertime Festival

Beim Summertime Festival im Sommer dieses Jahres drückt er seinen Schülern erstmals als Dozent die Daumen. Wer könnte besser wissen, wie sich die Nachwuchsmusiker fühlen, als er selbst.

Schuhmacher würde aber nicht aktiv auf Schüler zugehen und sie dazu überreden, sich für Castingshows wie DSDS oder Voice Kids zu bewerben. Sollte aber ein Schüler ihm um Rat fragen, „werde ich ihn so gut wie es geht unterstützen“.

Manchmal würden schon Kleinigkeiten reichen, um die Talente zu fördern und zu entwickeln. Nach 15 Jahren Musik und zahlreichen nationalen und internationalen Bühnenauftritten bringe er genügend Erfahrung mit, „um ihnen Tipps zu geben - und sei es nur, wie sie ihre Nervosität vor einem Auftritt ablegen können“.

Weiter auf Tournee

Schuhmacher war es wichtig, neben seiner Tätigkeit als Dozent weiterhin selbst zu singen und auf Tournee zu gehen. Für die Wintermonate wurde er an den Wochenenden von einem Skihotel in der Nähe von Innsbruck gebucht, um dort als Sänger aufzutreten.

Ist mittlerweile Dozent: Der Sänger Daniel Schuhmacher gibt Gesangsunterricht an der Soundwerk Musikschule in Bad Saulgau. (Foto: Fokus Fotografie/Tamara Müller )

Und für das Jahr 2025 steht indes auch schon fest, dass er im Musical „This is the greatest Show“ als Special Guest mitwirkt. Sechs Wochen lang ist das Musical in Deutschland unterwegs. Sechs Wochen, in denen Schuhmacher keinen Gesangsunterricht geben kann. Aber danach freut er sich wieder auf die Unterrichtsstunden mit seinen Schülern.