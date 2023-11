Raphael Osmakowski-Miller oder Roland Schmidt? In sechs Tagen steht Bad Saulgaus neuer Bürgermeister fest. Aber was passiert eigentlich, wenn einer der beiden die Wahl gewinnt oder verliert? Die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau blickt über den Wahlsonntag, 12. November, hinaus.

Roland Schmidt gewinnt die Wahl: Der 53-jährige Stadtbaumeister wird im Falle eines Wahlsiegs ab Anfang Februar im Büro von Doris Schröter sitzen, die nach 16 Jahren Amtszeit als Bürgermeisterin aufhört.

Roland Schmidt, dessen erster Wohnsitz aktuell Altenstadt bei Illertissen ist, hat indes schon angekündigt, mit seiner Frau, einer Fachärztin für Allgemeinmedizin, nach Bad Saulgau zu ziehen ‐ in die Kernstadt oder in einen der 13 Teilorte. Seine Frau soll dann als Ärztin in Bad Saulgau beruflich Fuß fassen.

Neuer Stadtbaumeister

Schmidt wird außerdem einen neuen Stadtbaumeister suchen müssen. Und Schmidt braucht offenbar auch einen neuen Ersten Beigeordneten. Denn Amtsinhaber Richard Striegel sehe er ‐ so antwortete er jedenfalls auf die Frage eines Bürgers beim Termin im Oberamer Hof in Bondorf ‐ in Zukunft nicht an seiner Seite.

Roland Schmidt verliert die Wahl: Dann sind die Tage des Stadtbaumeisters im Bad Saulgauer Rathaus gezählt. Denn Schmidt kann sich nicht vorstellen, dass sein Mitbewerber Raphael Osmakowski-Miller als Rathauschef sein Vorgesetzter sein wird. Sollte demnach Schmidt die Wahl verlieren, wird er aller Voraussicht nach bei der Stadt kündigen und sich woanders bewerben.

Er hört als ehrenamtlicher Bürgermeister auf

Raphael Osmakowski-Miller gewinnt die Wahl: Der 53-Jährige hat bei der Kandidatenvorstellung mitgeteilt, im Falle eines Wahlsiegs als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Beuron aufzuhören. Auch seinen Hauptberuf als Polizeibeamter wird er nicht mehr ausüben können.

Ob er denn im Gegensatz zu Roland Schmidt mit Richard Striegel zusammenarbeiten würde? Das würde er, weil er ihn für einen guten Fachmann halte. Und Osmakowski-Miller bräuchte folglich einen neuen Stadtbaumeister.

Nachfolge ist geregelt

Osmakowski-Miller ist außerdem Zunftmeister der Dorauszunft Saulgau. Auch dieses Amt gibt er auf, falls er die Wahl gewinnt. Die kommissarische Nachfolge wurde bereits intern geregelt.

Raphael Osmakowski-Miller verliert die Wahl: Dann bleibt er hauptberuflich Polizeibeamter und weiterhin ehrenamtlicher Bürgermeister von Beuron. Auch das Amt des Zunftmeisters würde er nach wie vor ausüben. Eine weitere Bürgermeisterkandidatur hat er bereits ausgeschlossen. Sollte er die Wahl in Bad Saulgau nicht gewinnen, werde er sich nicht mehr bewerben. Das sagte er schon Anfang des Jahres, als er seine Kandidatur bekannt gab.

SZ-Podiumsdiskussion

Die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau veranstaltet am Dienstag, 7. November, um 19 Uhr im Stadtforum eine Podiumsdiskussion mit den beiden Bürgermeisterkandidaten Raphael Osmakowski-Miller und Roland Schmidt.

Nach der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle ist diese Talkrunde die letzte Möglichkeit, beide Bewerber im offenen Schlagabtausch zu erleben, um sich ein Bild von ihnen machen zu können. Anders als bei der Kandidatenvorstellung werden Fragen aus dem Publikum zugelassen.

Fragen können geschickt werden

Es können außerdem bereits im Vorfeld unter Angabe des vollständigen Namens und des Wohnorts ernst gemeinte Fragen zu kommunalpolitischen Themen an die Kandidaten gestellt werden ‐ per E-Mail an [email protected] oder per WhatsApp unter 07571/72 82 31. Die Veranstaltung kann auch per Live-Stream ab 19 Uhr von Zuhause aus angeschaut werden ‐ unter go.schwaebische.de/bwsg.