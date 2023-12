Bernhard Tyborski ist in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Stadtforum zum neuen Ortsvorsteher von Bolstern gewählt worden. Die Wahl war notwendig, weil der bisherige Ortsvorsteher Anton Störk am 21. November im Alter von 69 Jahren überraschen gestorben ist. Tyborskis Stellvertreterin ist Bernadette Menner.

Nachdem der Ortschaftsrat Bolstern Tyborski als Nachfolger von Anton Störk vorgeschlagen hatte, musste der Gemeinderat in der öffentlicher Sitzung noch darüber abstimmen. Dies geschah einstimmig in offener Wahl.

Bis zum Ende der Legislaturperiode

Tyborski, der zuvor schon Störks Stellvertreter war, übernimmt damit das Amt seines Vorgängers bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode. Sie endet am 9. Juni, wenn die Kommunalwahlen stattfinden.

Ob Tyborski auch darüber hinaus für das Amt des Ortsvorstehers kandidiert, wolle er sich gemeinsam mit seiner Familie in Ruhe überlegen.