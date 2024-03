Kunst, Kosmetik und Finanzen unter einem Dach: Diese Idee haben die neuen Eigentümer Emanuel und Dennis Hildmann im historischen Haus an der Poststraße 8 in die Tat umgesetzt. Das Gebäude - Baujahr 1935 - wurde jahrzehntelang als Arztpraxis genutzt - zuletzt vom Hausarzt Michael De Giacomo.

Die Zwillinge Emanuel und Dennis Hildmann waren bereits zwei Jahre lang mit ihrem Büro der Deutschen Vermögensberatung an der Hauptstraße in Bad Saulgau.

Zu wenig Platz

Weil es dort aber in direkter Nähe zu wenig Parkplätze gab und die räumlichen Verhältnisse auf Dauer zu eng wurden, suchten die 29-Jährigen nach einem neuen und geeigneteren Standort.

Dennis Hildmann (links) und sein Zwillingsbruder Emanuel leiten ein Versicherungsbüro. (Foto: Dirk Thannheimer )

Im Internet fanden sie die Immobilie an der Poststraße 8 und entschieden sich zum Kauf einer Haushälfte, in der bis Juni 2023 der Hausarzt Michael De Giacomo praktizierte.

De Giacomo war Nachfolger des im Jahr 2020 verstorbenen Allgemeinmediziners Norbert Langhammer, zog dann aber ins Dienstleistungszentrum an der Kaiserstraße um, weil die Praxis an der Poststraße nicht barrierefrei war.

Für Emmanuel und Dennis Hildmann begann die Arbeit nach dem Erwerb erst richtig. Die Räume im ersten Stock und im Dachgeschoss wurden komplett renoviert, sämtliche Waschbecken mussten abgebaut werden. Die früheren Behandlungszimmer wurden zu Büros umfunktioniert.

Kosmetikstudio im Dachgeschoss

Andere Räume dienen inzwischen als Kunstatelier und als Behandlungsraum für die Fachkosmetikerin Selina Hildmann, der Schwester der beiden Finanzdienstleister, für die der Servicegedanke im Vordergrund steht und die auf die betriebliche Krankenversicherung spezialisiert sind.

„Wir können alles aus einer Hand anbieten“, sagt Dennis Hildmann, dem es wie seinem Zwillingsbruder wichtig war, „dass das Haus nichts von seinem Charme verliert“. Anfang des Jahres wurde das Büro offiziell eröffnet, hinter dem Haus vier Kundenparkplätze bereitgestellt.

Kunst trifft auf Finanzen, heißt es bei Kathrin Sorg. (Foto: Dirk Thannheimer )

Zum Team der Deutschen Vermögensberatung ist Kathrin Sorg gestoßen, die ihre Ausbildung bei der Volksbank in Riedlingen absolvierte, danach erste Berufserfahrungen in der Finanzbranche sammelte, ehe sie die Zwillinge kennenlernte und nun mit ihrer Expertise das Team verstärken will. Ihr Steckenpferd ist die Baufinanzierung.

Aber Sorg kann noch mehr: Die 30-Jährige aus Dürmentingen studierte Kunst und Kommunikation an der Steinbeis-Universität in Berlin. Viele ihrer Bilder hängen mittlerweile an den Wänden. „Ich mache abstrakte Malerei“, sagt Sorg, die ihre Emotionen auf der Leinwand zum Ausdruck bringt.

In der früheren Abstellkammer der Arztpraxis möchte sie als nächstes ein Kunstatelier einrichten und die Kunstfreunde in Bad Saulgau auf sich aufmerksam machen.

Selina Hildmann betreibt im Dachgeschoss ein Kosmetikstudio. (Foto: Dirk Thannheimer )

Im Dachgeschoss hat sich außerdem Selina Hildmann eingerichtet. Die ältere Schwester hatte zuvor ein Kosmetikstudio in Bad Waldsee betrieben.

Als sie ihre Brüder bei Renovierungsarbeiten unterstützte, war ihr irgendwann klar, ihren Beruf dort weiter auszuüben. Ihre Kunden aus Bad Waldsee kommen weiter zu ihr, neue Kunden aus Bad Saulgau sollen hinzugewonnen werden.

Noch viele weitere Ideen

„Ich mache nicht nur was Gutes für die Haut, sondern auch für die Gesundheit“, sagt die 30-Jährige, die ihre Kundschaft vor allem über Inhaltsstoffe aufklären will und eine Produktberatung anbietet. „Ich will den Kunden eine Hilfe bei Hautallergien sein“, ergänzt Selina Hildmann, die froh über ihren Umzug nach Bad Saulgau ist.

Wir sehen in diesem Haus große Chancen für uns. Emanuel Hildmann

Die vier jungen Menschen sprudeln indes weiter vor Ideen. „Wir können uns vorstellen, dass wir hier immer wieder Treffpunkte für junge Menschen anbieten, um sich auszutauschen“, sagt daher Emanuel Hildmann.

Schließlich sei die junge Generation, die frischen Wind in das alte Gebäude bringt, die Generation der Zukunft. „Wir sehen in diesem Haus ganz große Chancen für uns“, ergänzt er.