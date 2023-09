Mit den beiden stadtnahen Mühlen, der Eselsmühle und der Wolfenmühle, schließt die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau die Serie über die sieben Mühlen des Mühlentals ab. Die eine wurde für die Landwirtschaft, die andere fürs Wohnen umgenutzt.

Esel als Besonderheit

Fast 500 Jahre dauerte die Mühlentradition in der Eselsmühle von 1462 bis in die 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts. Laut den Annalen des F.R. Wicker bekam die Mühle in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren Namen. Der damalige Besitzer hielt wohl Esel auf der Mühle und das musste damals ein derartiges Novum gewesen sein, dass bis heute im Namen daran erinnert wird.

Ebenfalls im 18. Jahrhundert ist mit J. Gebhart aus Moosheim ein erster Besitzer der Mühle dokumentiert, der nicht Müller, sondern ein Bauer aus Moosheim war. Das trug ihm Ärger mit den Zunftmeistern der „Becken und Müller“ ein. „Wider den Handwerksbrauch“ sei es, wenn ein Bauer eine Mühle besitze.

Schwierige wirtschaftliche Situation

Doch diese Auseinandersetzung ist längst Geschichte. Heute betreibt die Familie Thomas und Beate Zimmerer auf dem Gelände einen modernen Milchviehbetrieb. Der Stiefopa von Thomas Zimmerer und Zimmerers Oma hatten die Eselmühle 1926 gekauft. Der Großvater hatte einen Bauernhof in Heudorf bei Mengen, war aber im Ersten Weltkrieg gefallen. Zimmerers Großmutter heiratete Gottlieb Reuter aus Moosheim.

Der fühlte sich unwohl in Heudorf, hatte Heimweh und „wollte den Kirchturm von daheim“ wieder sehen, wie Thomas Zimmerer erzählt. Über einen Makler verkaufte die Familie das Anwesen in Heudorf und kaufte die Eselsmühle. „Damals standen fast alle Mühlen an der Schwarzach zum Verkauf“, erinnert sich Thomas Zimmerer. Die wirtschaftliche Situation der Mühlen musste schon damals schwierig gewesen sein.

Felder werfen keinen Ertrag ab

Der Anfang seines Stiefopas als Landwirt auf der Eselsmühle sei schwierig gewesen, so Thomas Zimmerer. Die Währungsreform fiel in die Zeit zwischen Verkauf des Hofs in Heudorf und dem Kauf der Eselmühle. Das hätte den Neuanfang um ein Haar vereitelt. Die Mühle und ihre landwirtschaftlichen Flächen hätten sich zudem in einem heruntergekommenen Zustand befunden. „Die Felder warfen in den ersten Jahren keinen Ertrag ab“, so Zimmerer.

Anfang der 50er-Jahre übernahm der Vater von Thomas Zimmerer den Hof. Die Eselsmühle entwickelte sich zum reinen landwirtschaftlichen Betrieb. Bis 1950 verpachtete die Familie die Mühle. Dann war endgültig Schluss. Nur das Mühlengebäude steht noch. Sein Schicksal ist ungewiss. Auch die Energiequelle Schwarzach gibt es an der Eselmühle nicht mehr. Der Bach wurde verlegt und begradigt.

Wiederaufbau nach einem Brand

Die Wolfenmühle war die Mühle, die der Stadt am nächsten lag. Ihr Name geht auf einen der Besitzer in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück, Wolf Bahnmüller. Zuvor ist die Mühle als „Mantzenmühle“ dokumentiert.

Bis 1975 wurde in dieser Mühle noch Mehl gemahlen. Sie dürfte damit diejenige gewesen sein, die das Ende der Mühlen im Schwarzachtal besiegelte. Ab 1899 befand sich die Mühle im Besitz der Familie Michelberger. Laut den Annalen des J.R. Wicker hat die Familie die Mühle nach einem Brand 1933 wieder aufgebaut.

Geschäft lohnt sich nicht mehr

Bis wenige Jahre vor seinem Tod betrieb Eugen Michelberger die Mühle, fuhr regelmäßig in die Stadt und belieferte dort Kunden mit dem Mehl. Bekannt war er bei seinen Kundinnen und Kunden als der „Wolfenmüller“, wie sich sein Schwiegersohn Ulrich Schwierz heute erinnert. Wirtschaftlich habe sich dieses Geschäft nicht mehr gelohnt, doch Eugen Michelberger sei Müller mit Leib und Seele gewesen. In den Jahren 1979 bis 1981 hat die Familie Schwierz die einstige Mühle zu ihrem Wohnhaus umgebaut.