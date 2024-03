Er stellt den Neubau einer zweiten Grundschule infrage und will die Sanierung der Oberen Hauptstraße aus Kostengründen auf Eis legen: Bad Saulgaus neuer Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller dreht derzeit jeden Stein in Bad Saulgau um.

Nun hat er vor, den fast 22 Meter hohen Kinzelmann-Turm auf der Schillerhöhe das ganze Jahr über zu öffnen. Dabei wurde vor Jahren beschlossen, den Turm über den Winter hinweg von Oktober bis April sechs Monate lang zu schließen.

Mit ihrem Geschenk anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens hatte die Kinzelmannstiftung vielen Bad Saulgauern eine Freude bereitet. Seit dem Jahr 2016 steht der geschlossene Kinzelmann-Turm auf der Schillerhöhe.

Unverständnis bei Spaziergängern

Doch die damalige Regelung, ihn von Oktober bis April zu schließen, hatte bei vielen Spaziergängern für Unverständnis gesorgt, weil es gerade in den Monaten Oktober und November noch genügend Sonnentage mit einer beeindruckenden Fernsicht gibt.

Die Stadtverwaltung nannte die Personalkosten als Grund für die Schließzeit in den Wintermonaten. Zwei Turmschließer teilen sich die Arbeit, schließen den Turm morgens auf und abends wieder ab.

Und für ein Öffnung in den Wintermonaten sei die Verwaltung - so Pressesprecher Thomas Schäfers - für die Verkehrssicherheit verantwortlich. „Es können Eis und Schnee im Turm sein“, so Schäfers.

Verwaltung reagiert auf die Kritik

Die Verwaltung reagierte trotzdem auf die Kritik der Bürger und wurde bei den Öffnungszeiten flexibler. Denn der Turm wird seit vielen Jahren nicht mehr ohne Rücksicht aufs Wetter geschlossen.

Weder wird er einfach Anfang Oktober zugemacht, noch unbedingt erst ab Anfang April geöffnet. „Wenn wir sehen, dass das Wetter gut ist, bleibt der Turm auch länger geöffnet“, ergänzt Schäfers auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Man kann sogar das Alpenpanorama sehen. Raphael Osmakowski-Miller

Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller will in Zukunft gar nicht mehr auf das Wetter achten, sondern den Turm ganzjährig geöffnet lassen. „Es ist ein geschlossener Turm, sodass es keine Schneelasten zu befürchten gibt. Ich sehe keine Verletzungsgefahr“, sagt Osmakowski-Miller, der gerade in den Monaten Oktober und November von einem herrlichen Blick auf Bad Saulgau spricht. „Man kann sogar das Alpenpanorama sehen.“