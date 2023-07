Mit Bestürzung haben die Bad Saulgauer auf die Todesnachricht ihres Alt–Bürgermeisters Günter Strigl reagiert. Strigl starb am 11. Juli nach einer kurzen, aber schweren Krankheit im Alter von 89 Jahren. Er war ein Macher, ein Schaffer — eine große Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Am Donnerstag, 3. August, findet um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes ein Requiem im Gedenken an den Verstorbenen statt.

Tatkraft und Durchsetzungsvermögen

Ein Nachruf über den verstorbenen Günter Strigl kann gar nie vollständig sein. Allein die Liste aller Projekte, die er nach seiner Wahl 1966 von 1967 bis 2000 als Saulgauer Bürgermeister umgesetzt hat, ist endlos

Strigls 33–jährige Amtszeit begann mit dem Bau des Störck–Gymnasiums und endete damit, dass im Jahr 2000 mit der Verleihung des Prädikats Heilbad aus Saulgau die Kurstadt Bad Saulgau wurde. In diesem Jahr wurde er auch zum Ehrenbürger der Stadt Bad Saulgau ernannt, um ihn für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen zu würdigen.

Der Saulgauer Bürgermeister Günter Strigl (rechts) überreicht dem scheidenden Landrat Steuer ein Abschiedsgeschenk. (Foto: Kreisarchiv Sigmaringen )

Der Name Günter Strigl ist untrennbar mit der Entwicklung Saulgaus verbunden. Dass er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde, war die logische Folge seines Wirkens.

Ein gewissenhafter Arbeiter

Der langjährige SPD–Stadtrat Richard Gruber hat von 1980 bis 2000 die Arbeit des früheren Bürgermeisters kommunalpolitisch begleitet. Strigl sei als Bürgermeister ein gewissenhafter Arbeiter gewesen, so Gruber. „Er hatte eine sehr seriöse Art, Aufgaben anzugehen, verfolgte diese aber auch mit einer gewissen Zwanghaftigkeit“, beschreibt er Strigls Hartnäckigkeit. Für die Stadt wirkte sich das in vielen Belangen positiv aus.

„Der Bau des Thermalbads war Günter Strigls Projekt, das er mit großer Begeisterung verfolgt hat und bei dem er sich auch von Skeptikern nicht beirren ließ“, sagt Gruber. Mit der Stadtsanierung, seinem zweiten Herzensprojekt, prägte er die Stadt, ihr Ambiente und ihre Atmosphäre ebenfalls bis heute. Kultur und die Einbindung der Teilorte seien ihm stets wichtig gewesen. „Wobei er sich beim Bau von Dorfgemeinschaftshäusern immer schwergetan hat.“

Gegenseitige Wertschätzung

Während der ersten beiden Wahlperioden als Gemeinderat sei der Umgang mit Günter Strigl nicht leicht gewesen. Später war der Umgang von gegenseitiger Wertschätzung geprägt.

Günter Strigl (rechts) hat allen Grund zur Freude: Die Geologen finden Thermalwasser. (Foto: Kreisarchiv Sigmaringen )

Strigl verlangte eine ernsthafte Ausübung des Amtes des Gemeinderats. Er mochte es nicht, wenn Gemeinderäte ihre Vorlagen zum Gemeinderat nicht gelesen hatten und tadelte dafür einzelne Räte schon mal in öffentlicher Sitzung. Strigl zu überzeugen, war bislang langer Atem notwendig.

Drei Anläufe habe es gebraucht, bis die SPD ihren Antrag für die neue Stelle eines Umweltbeauftragten gegen die Vorbehalte des Bürgermeisters durchsetzen konnte.

Mitglied bei der CDU

Günter Strigl sei zwar Mitglied der CDU gewesen, bei seiner ersten Wahl sei er aber Bürgermeister gegen einen von der CDU unterstützten Kandidaten und dank der Unterstützung der SPD geworden.

Bei seiner zweiten Wahl trat der Kämmerer der Stadt, Walter Holderried, gegen ihn an. Dass Günter Strigl nach einem „schmutzigen Wahlkampf“ wieder gut mit ihm zusammenarbeitete, zeige auch seine menschliche Größe.

Bürger sammeln Unterschriften

In einem Gespräch, das Richard Gruber vor zwei Jahren mit Günter Strigl führte, habe dieser nicht nur zugegeben, dass die Entscheidung für einen Umweltbeauftragten die richtige Entscheidung war.

Er habe auch erkannt, dass das von ihm viele Jahre wegen angeblichen Drogenkonsums bekämpfte und für den Abbruch vorgesehene Wirtshaus Franziskaner als Treffpunkt für Schüler und Studenten einen ganz anderen Stellenwert bekommen hatte und für die Stadt ein Gewinn war.

Ich habe ihn unheimlich geschätzt. Bürgermeisterin Doris Schröter

Vor mehr als 40 Jahren ließ Strigl das erst wenige Monate vorher eröffnete Gasthaus wegen wiederholter Überschreitung der Sperrstunde schließen, was eine großangelegte Bürgeraktion mit mehr als 1100 Unterschriften zur Folge hatte.

Manchmal auch Anfeindungen

Widerstand spürte Strigl auch beim Abriss des damaligen Rathauses auf dem Marktplatz und der Sanierung des heutigen Hauses am Markt. Es herrschte Unruhe in der Stadt.

Strigl wurde mitunter sogar angefeindet, was ihn aber nicht von seinem eingeschlagenen Weg abbrachte — was immer so war, wenn er von einer Sache überzeugt war.

Besonderer Humor

Bürgermeisterin Doris Schröter begrüßte Strigl beim Bächtlefest vor einem Jahr als Ehrengast beim Empfang im Alten Kloster. „Ich habe ihn unheimlich geschätzt“, sagt Schröter.

Er habe seine Spuren hinterlassen, habe früher mutige Entscheidungen getroffen und sei ein Visionär gewesen. Als Mensch sei er absolut angenehm gewesen. „Und er hatte einen besonderen Humor.“

Schröter erzählt Anekdote

Als Strigl als 11. Mai 2014 80 Jahre alt wurde und zu diesem Zeitpunkt mit seiner Ehefrau Bergit — die auch nicht mehr am Leben ist — schon in Freiburg wohnte, bereitete die Stadt ihm als nachträgliches Geburtstagsgeschenk einen Empfang im Stadtforum — einem weiteren Gebäude, das in die Amtszeit von Strigl fiel.

Doris Schröter erzählte damals die Anekdote, als es zu Strigls Zeiten keinen Kaffee im Rathaus gab. Als die Landesgirokasse einmal im Rathaus zur Spendenübergabe gewesen war, waren die Spender verblüfft über die kaffeefreie Zone.

Wenige Tage später bekam die Verwaltung von der Landesgirobank eine Kaffeemaschine geschenkt. Das Wirken von Günter Strigl brachte Doris Schröter beim Empfang auf den Punkt. „Er hat Bad Saulgau zu dem gemacht, was es heute ist.“