Das Halbfinale im Bezirkspokal steht fest.

Der SV Sigmaringen (Kreisliga A) sowie die Bezirksligisten SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler, SG Öpfingen und SGM TSG Rottenacker/VfL Munderkingen stehen im Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals. Am Dienstagabend und am Mittwoch setzten sich dreimal die Auswärtsteams durch, nur Sigmaringen behielt im ligainternen Duell gegen die SGM Alb/Lauchert zu Hause die Oberhand. Das Halbfinale wird 2024 gespielt.

SV Sigmaringen ‐ SGM Alb-Lauchert Gammertingen/Sigmaringen 2:0 (1:0).

Tore: 1:0 Zvonimir Klasan (24.), 2:0 Kaspar Abdulahad (58.). ‐ Z.: 100. ‐ „Nach Chancen war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft“, sagte Sigmaringens Trainer Helmut Ulmer in der Rückschau. „Aber bei den Gästen fehlten auch drei, vier Spieler“, sagte er. In der ersten Halbzeit traf Zvonimir Klasan nach einer schönen Kombination über die rechte Seite zur Führung. Dem zweiten Treffer in der zweiten Halbzeit ging ein Eckball voraus, den Kaspar Abdulahad einköpfte. Gammertingen/Kettenacker hatte seine beste Chance nach einem Freistoß.

SV Betzenweiler ‐ SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler 1:4 (1:1).

Tore: 0:1 Andreas Pfeiffer (17.), 1:1 Noah Schubert (33.), 1:2 Rico Schweizer (53.), 1:3 Marvin Igel (63./HE). ‐ „Im Pokal läuft es bei uns. Wäre schön, wenn das in der Liga auch so wäre“, sagte Gästetrainer Safet Hyseni in der Rückschau. Hyseni ist in der dritten Saison Trainer bei der SGM (seit Winter 2021) und zum dritten Mal steht die Mannschaft in der Bezirkspokal-Vorschlussrunde. „In der ersten Halbzeit hatten wir vier, fünf hochkarätige Chancen, trotzdem steht es nur 1:1“, sagte Hyseni, der einigen jungen Spielern von Beginn an die Chance gab, zum Spielverlauf. In der zweiten Halbzeit brachte Hyseni den einen oder anderen erfahrenen Spieler. Den Schlusspunkt setzte Marvin Igel per Handelfmeter. „Pflichtaufgabe erfüllt, gerne würden wir wieder ins Finale kommen, das war ein tolles Erlebnis für uns im vergangenen Jahr. Aber die wichtigere Aufgabe ist natürlich die Liga.“

SF Hundersingen ‐ SGM SWD Rottenacker/Munderkingen 3:6 n.E. (2:0; 3:3).

Tore: 1:0 Dennis Heiß (14.), 2:0 Timo Bischofberger (45.), 2:1 Eigentor (53.), 2:2 Jona Sachpazidis (57.), 2:3 Florian Stiehle (62.), 3:3 Eric Schwarz (82.); Elfmeter: 3:4 Heizmann, 3:5 Rechtsteiner, 3:6 Sachpazidis. ‐ Z: 100. ‐ 2:0 geführt, gute Chancen gehabt und doch verloren. Das ist das Fazit für die Sportfreunde. „Ich war noch nie in einem Pokalfinale und hätte gerne mal...“, sagte Jonathan Guth, SFH-Spielertrainer, nach der Partie. „Man muss fairerweise sagen, dass wir in der ersten Halbzeit, ein-, zweimal Glück hatten. Wir führen dann mit 2:0 und haben die Chance auf das dritte. In der zweiten Halbzeit haben wir 20, 25 ganz schwache Minuten, gleichen dann aber aus und haben noch die Chance, den Siegtreffer zu setzen. Aber insgesamt war das Unentschieden nach 90 Minuten gerecht.“ Nur im Elferschießen gab es einen eindeutigen „3:0-Sieg“ für die Gäste.

SGM SV Bolstern/SV Hochberg ‐ SG Öpfingen 0:3 (0:1).

Tore: 0:1 Tobias Schüle (27.), 0:2 Andre Braig (54.), 0:3 Silas Eberle (89.). ‐ Z.: 150. ‐ „Ein großes Kompliment an unsere Mannschaft“, sagte Bolsterns Abteilungsleiter Peter Lehleiter. „Wir haben die ersten 20 Minuten klar dominiert, hatten auch eine gute Chance auf das 1:0, dann war es zehn Minuten ein verteiltes Spiel, am Ende war Öpfingen eiskalt. Die machen aus vier Chancen drei Tore“, sagte Lehleiter. Der Gastgeber hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit ebenfalls gute Möglichkeiten. „Die Effektivität hat den Unterschied ausgemacht. Für uns war das Erreichen des Viertelfinals ein Riesenerfolg“, sagte Lehleiter.