Mit einer leichten Verzögerung hat Valentina Makuschenko vor wenigen Tagen das Café Wundertüte in der Bad Saulgauer Fußgängerzone eröffnet. „Es hat richtig gut angefangen“, sagt die 29–Jährige.

Schwierig, Personal zu finden

Valentina Makuschenko hat das Café als neue Pächterin übernommen, nachdem Ende 2022 das Backhaus Mahl den Standort in 1a–Lage aus betriebswirtschaftlichen Gründen aufgegeben hatte. Die gelernte Konditorin Makuschenko arbeitet zwar weiterhin im Penny–Markt in Bad Saulgau, wollte sich aber dennoch selbstständig machen.

Die Eigentümer der Immobilie begrüßten die Pläne der aus Russland stammenden Frau, sodass Makuschenko die Räumlichkeiten nach ihren eigenen Vorstellungen mit neuem Mobiliar einrichten konnte. „Die letzte Woche war dann ziemlich stressig“, sagt Makuschenko, die sich außerdem anstrengen musste, Personal für das Café Wundertüte zu finden. Aber auch das gelang ihr.

Es fehlt die Routine

Mittlerweile hat das Café Wundertüte mit Backwaren sowie von Makuschenko selbst kreierten Torten und Kuchen seit Freitag, 1. September, geöffnet. Die ersten Tage seien gut gewesen, mehr als erwartet, „obwohl noch die Routine in den Abläufen fehlt. Es braucht noch mehr Struktur“, so Makuschenko, auf deren Speisekarte auch türkische Gerichte und russische Spezialitäten stehen. Makuschenko bietet auch einen Mittagstisch an.

Ihre Öffnungszeiten hat sie von werktags 7 bis 18 Uhr erweitert. Denn auch am Wochenende hat das Café geöffnet — samstags und sonntags von 8 bis 13 Uhr. „Allerdings gibt es am Wochenende nur Frühstück“, sagt sie und verschwindet schon wieder in der Küche, um weitere Torten und Kuchen zu backen.