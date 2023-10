„Praxis in Not“ heißt eine bundesweite Kampagne von Hausärzten und Fachärzten, deren erster Aktionstag am Montag, 2. Oktober, geplant ist. Der Bad Saulgauer Allgemeinmediziner Michael De Giacomo hält den Protesttag als Startschuss für die Kampagne für das richtige Signal an die Politik.

Ziele werden unterstützt

Erst protestierten die Apotheken, jetzt die Hausarzt- und Facharztpraxen, deren Situation sich zuspitzt. Die Berufsgruppe beklagt einen enorm gestiegenen Kostendruck durch Inflation, steigende Mieten und Energiepreise.

Losgelöst vom Protesttag, unterstützen wir auch die Ziele und Forderungen Barbara Koch, Sprecherin Landkreiskliniken

Auch die Praxis von Michael De Giacomo an der Kaiserstraße in Bad Saulgau bleibt davon nicht verschont. „Wir spüren eine Verteuerung bei den Rohstoffen und dem Praxiszubehör“, sagt De Giacomo, der seine Praxis am Montag, 2. Oktober schließt, ‐ nicht aus Protest, sondern weil ein Brückentag ist.

Das gilt auch für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ), dessen Praxen für Allgemeinmedizin und Gynäkologie/Geburtshilfe ebenfalls urlaubsbedingt schließen. Die MVZ-Praxis für Chirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und Rheumatologie in Bad Saulgau hat hingegen am 2. Oktober geöffnet. „Losgelöst vom Protesttag, unterstützen wir auch die Ziele und Forderungen“, sagt Barbara Koch, Pressesprecherin der Kliniken Landkreis Sigmaringen.

Bestmögliche Versorgung der Patienten

Hausarzt Michael De Giacomo bereitet indes die Budgetierung am meisten Sorgen. Jeder Arzt bekommt nach bestimmten Kriterien ein Budget zugewiesen, das er nicht überschritten darf. Überschreitet er es doch, „werden unsere Leistungen am Patienten nicht mehr vergütet“, so De Giacomo.

„Aber wo bleibt die Gegenfinanzierung bei gleichzeitigen Lohnerhöhungen der Angestellten?“ lautet die Frage von De Giacomo, der pünktlich seine Mitarbeiter bezahlen müsse und die Leistungen am Patienten nicht verweigern könne, wenn das Budget erreicht sei. „Wir haben schließlich den Auftrag, die Patienten so gut wie möglich zu versorgen“, ergänzt De Giacomo, der deshalb die Forderung nach einem Ende der Budgetierung unterstützt.

Freie Zeit für Schriftkram

Und noch ein weiteres Problem beschäftigt ihn: die Digitalisierung. Sie sollte im Grunde genommen den Arbeitsalltag und administrative Angelegenheiten erleichtern. Der Gegenteil ist laut De Giacomo der Fall. „Bei der elektronischen Krankenkarte beispielsweise muss man erst ein App herunterladen, sich registrieren lassen und einen Pin frei geben.“

Viele Patienten, vor allem ältere, seien damit überfordert. „Ich habe mir zuletzt eine halbe Stunde Zeit für einen Patienten nehmen müssen“, ergänzt er. Das System werde nicht vereinfacht, sondern noch komplizierter, so De Giacomo, was für ihn und sein Praxisteam einen deutlichen höheren Aufwand und bürokratischen Akt bedeute.

„Die administrative Belastung hat zugenommen.“ Daher könne er die Kampagne voll und ganz nachvollziehen. Von der Politik, die seiner Ansicht nach den Fokus auf die Krankenhäuser lege, erwarte er mehr Offenheit gegenüber allen niedergelassenen Haus- und Fachärzten. Dann beendet er das Gespräch, um an seinem freien Nachmittag den Schriftkram zu erledigen, der mehr statt weniger geworden ist.