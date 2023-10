Am vergangenen Wochenende hat sich die Feuerwehr Bad Saulgau facettenreich und in seiner ganzen Bandbreite präsentiert. Sowohl die samstägliche Hauptübung als auch der sonntägliche Tag der offenen Tür fanden bei der Bevölkerung großen Zuspruch.

Jugend fängt an

Am Samstagnachmittag war die Neue Mitte von Bad Saulgau Schauplatz der Hauptübung. Ein angenommener Autounfall vor der Antoniuskirche mit eingeklemmten Personen war die Übungsannahme der Jugendfeuerwehr.

Der Umgang mit dem hydraulischen Spreizer zur Öffnung des Autos, die Bergung der Personen und die fachgerechte Betreuung der Unfallopfer waren die Aktionen, mit denen die Einsatzkräfte ihren Leistungsstand bewiesen. Bei der Übung der Stützpunktfeuerwehr stand die Menschensuche- und Menschenrettung in schwierigem Umfeld im Mittelpunkt.

Im Alten Kloster war in den Räumen der Musikschule im Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Nachdem die Fluchtwege wegen starker Rauchentwicklung abgeschnitten waren, sich im Gebäude aber eine große Zahl an Personen befand, forderte die Einsatzleitung weitere Kräfte an, darunter die zweite Drehleiter der Feuerwehr Mengen.

Drohnengruppe liefert Informationen

Bei der anschließenden Übungsnachbesprechung im Feuerwehrgerätehaus wertete der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen, Christian Zielke, die Übungsannahme als ein herausforderndes Übungsobjekt mit hohem Realitätsbezug.

Dass dabei der Überblick gewahrt und damit die Einsatzstrategien situationsgerecht entschieden werden konnten, dafür sorgte unter anderem die seit zwei Jahren existierende Drohnengruppe, die mit der Übersichts- und Wärmebildkamera die notwendigen Informationen lieferten.

Mut und Kraft

Galt der Samstag dem Beweis der Leistungsfähigkeit und der Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute, stand am Sonntag das technische Equipment vom Gerätehaus bis zu den Einsatzfahrzeugen im Mittelpunkt. Anlass war der Tag der offenen Tür im Feuerwehrgerätehaus an der Martin-Staud-Straße.

Festlich begann der Tag mit einem Gottesdienst, von Pfarrer Shinto Kattoor zelebriert. „Mögen Ihre Einsätze stets von göttlicher Führung begleitet sein und Sie immer den Mut und die Kraft finden, diesen wichtigen Dienst am Nächsten fortzusetzen“, waren seine Botschaften an die Mitglieder der Feuerwehr.

Beeindruckende Zeremonie

Angeführt von den Fahnenabordnungen der Feuerwehr Bad Saulgau und der Partnerwehr aus Himmelberg, der Bürgerwache, dem Trachtenverein Saulgau und musikalisch begleitet von der Stadtmusik und den „The Original Royal Sulgemer Crown Swamp Pipers“ gingen die große Zahl an Feuerwehrleuten und Ehrengästen im Festzug zum Feuerwehrhaus.

Dort gab es in einer beeindruckenden Zeremonie den kirchlichen Segen durch Pfarrer Shinto Kattoor für das Gebäude und die Einsatzfahrzeuge.

Dort, wo sonst die Einsatzfahrzeuge stehen und dank des schönen Spätsommerwetters auch der Vorplatz, sorgten an diesem Tag die guten Geister der Feuerwehr für das leibliche Wohl der Besucher, die in großer Zahl die Chance nutzten, die neuen und neu gestalteten Räume, aber auch das umfangreiche technische Equipment zu besichtigen.

Stadtbrandmeister begrüßt die Gäste

Mit dem flotten „Fliegermarsch“ eröffnete die Stadtmusik den weltlichen Teil des Tages der offenen Tür. Mit sichtlichem Stolz begrüßte der Hausherr, Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck, die zahlreichen Gäste, darunter neben den Feuerwehrkameraden aus Himmelberg weitere Abordnungen der Feuerwehren sowie die Ehrengäste, darunter Bürgermeisterin Doris Schröter, der CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger und Kreisbrandmeister Michael Reitter.

Er nutzte auch den Tag, um allen zu danken, die mit der Umsetzung dieses großen Projektes die Unterstützung und Wertschätzung für die Arbeit der Feuerwehr unter Beweis gestellt haben.

Immer mehr Aufgaben

„Mit diesem neuen Gebäude und den Neuinvestitionen in Gerät und Ausrüstung stärken wir unsere Feuerwehr und rüsten sie für die immer komplexer werdenden Aufgaben“ so Bürgermeisterin Doris Schröter, die den Tag nutzte, allen Frauen und Männer der Wehr für ihren wichtigen Dienst für die Allgemeinheit zu danken.

Kreisbrandmeister Michael Reitter, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Friedrich Sauter, und der Landtagsabgeordnete Klaus Burger brachten in ihren Grußworten die Bedeutung einer gut ausgestatteten und gut ausgebildeten Feuerwehr zum Ausdruck.

Spielstraße für Kinder

Die Führungen durch das Feuerwehrhaus, die Ausstellung der Einsatzfahrzeuge und die Schauübungen fanden bei den Besuchern Anklang und vermittelten eben dieses Bild einer auf dem Stand der Technik stehenden Stützpunktfeuerwehr.

Natürlich war dieser Tag für einen Familienausflug bestens geeignet, denn auch der Nachwuchs kam nicht nur wegen der interessanten Technik, sondern auch wegen der gut ausgestatteten Spielstraße voll auf seine Kosten.