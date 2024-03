Geänderte Verkehrsführung beim Stadtforum: Eine Überprüfung seitens der Deutschen Bahn hat ergeben, dass der Bahnübergang an der Lindenstraße nicht mehr dem aktuellen Ausbaustandard entspricht und daher ein Begegnungsverkehr von Lastwagen im Bereich des Bahnübergangs nicht mehr möglich ist. Ein entsprechendes Verbotsschild weist darauf hin.

Und die zweite Änderung für alle Autofahrer: Nach der Ausfahrt aus dem Parkhaus Stadtforum müssen zeitnah - so bald ein Schild aufgestellt ist - die Verkehrsteilnehmer nach rechts Richtung Chalaisplatz abbiegen. Nach links in die Lindenstraße darf nicht mehr abgebogen werden, da es ebenfalls zu einem Begegnungsverkehr und dann gegebenenfalls zu Stauungen im Bereich des Bahnübergangs kommen kann. „Nur so kann die Situation bereinigt werden“, sagt Bad Saulgaus Pressesprecher Thomas Schäfers.