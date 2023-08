Die Kooperation der Stadtwerke Bad Saulgau und der BayWa r.e, einem Münchner Unternehmen für erneuerbare Energien, soll Früchte tragen: Die beiden Partner wollen gemeinsam im Wasserschutzgebiet Mannsgrab einen Solarpark bauen, um die Nitratbelastung zu sinken und gleichzeitig die Trinkwasserqualität zu verbessern. Vorausgegangen war im Dezember 2021 ein Beschluss des Gemeinderats, PV–Freiflächenanlagen auszubauen.

Zu viel Nitrat

Es ist schon einiges geschehen im Wasserschutzgebiet Mannsgrab, in dem vor Jahren steigende Nitratwerte festgestellt wurden. An bestimmten Pegeln im Grundwasser in der Umgebung der Trinkwasserfassung wurden Werte von mehr als 70 Milligramm je Liter gemessen. Der Grenzwert beträgt allerdings 50 Milligramm je Liter. Als Reaktion auf die zu hohe Nitratkonzentration setzten die Stadtwerke Bad Saulgau ein Sanierungsprogramm um.

Empfohlene Artikel Solarpark Landwirt ist verärgert: Solarpark scheitert an Grundsatzbeschluss q Bad Saulgau

Der Technische Ausschuss stimmte Extensivierungsmaßnahmen auf einer Fläche von mittlerweile 40 Hektar zu. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem die Umnutzung von Ackerbau in Ackergras sowie der Anbau von Wildpflanzenmischung. Die am Programm teilnehmenden zehn Landwirte erhalten vertraglich geregelt von den Stadtwerken einen finanziellen Ausgleich für ihre Ertragsminderung. Und die Erfolge haben sich messbar eingestellt.

Fläche von 20 Hektar

Die Stadtwerke und die BayWa r.e. (renewable energy — erneuerbare Energie) gehen nun einen Schritt weiter, planen und entwickeln einen Solarpark im Wasserschutzgebiet Mannsgrab. Angedacht ist eine Projektgröße von etwa 20 Hektar, sodass jährlich etwa 22 Millionen Kilowattstunden grüner Strom erzeugt werden könnten, was dem Verbrauch von etwa 6000 Haushalten entspricht.

Die Fläche soll demnach künftig für die Erzeugung von Solarenergie genutzt und ohne den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel bewirtschaftet werden, um die Trinkwasserqualität zu sichern. „Wir wollen mit dem Solarpark nicht nur ein lokales Grünstromprodukt schaffen, sondern auch die Trinkwasserqualität in unserer Gemeinde erhalten“, sagt Richard Striegel, Betriebsleiter der Stadtwerke Bad Saulgau.

Beschluss des Gemeinderats

Nach dem Gemeinderatsschluss 2021 und einer entsprechenden Empfehlung für die Errichtung einer PV–Freiflächenanlage im Mannsgrab suchten die Stadtwerke einen Kooperationspartner. „BayWa hat uns von Anfang an überzeugt“, sagt Johannes Übelhör, technischer Leiter der Stadtwerke.

BayWa r.e., ein Tochterunternehmen des BayWa–Konzerns, ist ein weltweit agierender Wind– und Solarprojektierer. In Bad Saulgau soll BayWa r.e. die Planung, Entwicklung, den Bau und Betrieb der Anlage in einer gemeinsamen Projektgesellschaft mit den Stadtwerken übernehmen. „Wir freuen uns sehr, in Kooperation mit den Stadtwerken Bad Saulgau einen Solarpark zu entwickeln und damit aktiv zum Ziel des Grundwasserschutzes beizutragen“, sagt Markus Wankel, zuständiger Projektentwickler bei BayWa r.e.

So sieht der Zeitplan aus

Den Startschuss für das Projekt bildete erst kürzlich eine Informationsveranstaltung im Stadtforum, bei der die beiden Partner den Flächeneigentümern und Bewirtschaftern das Vorhaben vorstellten.

„Das war eine gute Veranstaltung, ein guter Austausch“, so Johannes Übelhör. Die Stadtwerke wollen die Gespräche mit den Eigentümern vertiefen. Ziel ist es, wenn die Verhandlungen erfolgreich verlaufen, im Jahr 2024 in die Bauleitplanung einzusteigen. Frühestens 2026 könnte mit dem Bau des Solarparks begonnen werden, um bald darauf den ersten lokalen Grünstrom vermarkten zu können — und das in einem Wasserschutzgebiet.