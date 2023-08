Es war wie immer schön — das Bächtlefest 2023. Das fand auch SPD–Stadtrat Wolfgang Schuttkowski, der in der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien aber dennoch Kritik geübt hat. Ihm war das Bächtlefest nicht nachhaltig genug — zu viel Plastikgeschirr. Richard Frey, Präsident des Bürgerausschusses, lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen.

Schröter gibt ihm Recht

„Es ist noch gewaltig Luft nach oben“, sagte Wolfgang Schuttkowski mit Verweis auf die vielen Müllberge, die seiner Ansicht nach zustande kamen, weil das Mehrwegsystem noch nicht ausgeprägt genug war. „Da müsste man mehr Wert drauf legen“, so Schuttkowski in der öffentlichen Sitzung im Stadtforum. Bürgermeister Doris Schröter stimmte ihm zu. Er habe zu 100 Prozent recht.

Betreiber erhalten Vorgaben

Richard Frey erfuhr am Morgen nach der Gemeinderatssitzung davon, dass die Nachhaltigkeit des Bächtlefests in öffentlicher Sitzung thematisiert wurde. Begeistert war er nicht. Ihm wäre es lieber gewesen, „man hätte sich vorher bei mir informiert anstatt es hinten herum mitzubekommen“, so Frey.

Wenn wir mit komplett auf Mehrweg setzen, verbrauchen wir eine große Menge an Wasser. Richard Frey

Denn der Bürgerausschuss sei sehr wohl bemüht, bei der fünftägigen Veranstaltung die Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. „Jeder Standbetreiber bekommt von uns schriftlich mitgeteilt, welche Vorstellungen wir davon haben, was auf der Imbissmeile für Material verwendet wird“, sagt Frey.

Zersetzbares Material

Es gebe schon gute Ansätze, wie Nachhaltigkeit beim Bächtlefest umgesetzt werde — mit zersetzbarem Material beispielsweise. Und damit nicht jeder Standbetreiber macht, was er will, würde der Bürgerausschuss jeden Tag die Stände kontrollieren.

„Wir führen auch Gespräche mit den Betreibern, wenn sie die Vorgaben nicht erfüllen.“ Zu den Vorgaben zählt unter anderem auch, dass auf der Imbissmeile keine Getränke ausgeschenkt werden — außer in der Weizenbar und im Saftladen.

Im Austausch mit anderen Veranstaltern

Der Bürgerausschuss — so Frey weiter — nehme die Nachhaltigkeit keinesfalls auf die leichte Schulter. „Aber das geht nicht von heute auf morgen. Wir sind aber an dem Thema dran.“ Der Bürgerausschuss sei schon seit längerer Zeit im Austausch mit Veranstaltern von anderen Heimatfesten, die ebenfalls signalisiert hätten, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Es stimme, Frey, dass trotzdem viel Müll verursacht worden.

Wir machen eine Ist–Analyse und überlegen dann, was besser gemacht werden kann. Melanie Wil

„Aber eins ist auch klar. Wenn wir mit komplett auf Mehrweg setzen, verbrauchen wir eine große Menge an Wasser“, ergänzt Frey, der um jeden Ehrenamtlichen froh ist, der den Bürgerausschuss dabei unterstützt, nachhaltiger zu werden.

Mehrere Maßnahmen

Richard Frey war indes bereits im Vorfeld nicht tatenlos, führte Gespräche mit Bad Saulgaus Nachhaltigkeitsbeauftragten Melanie Willnat, die das Thema Nachhaltigkeit nicht nur auf Essen und Getränke beschränkt, sondern auch auf die Mobilität und den Strom. Für Feste und Veranstaltungen dieser Größe gibt es in Baden–Württemberg das Green Event BW. Das Label zeichnet Veranstaltungen in Baden–Württemberg aus, die nachhaltig geplant und umgesetzt werden. Dafür müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. „Das Label ist für das Bächtlefest nicht verpflichtend“, sagt Willnat.

Stattdessen würde es für das Bächtlefest einen Maßnahmenkatalog mit kleineren und größeren Maßnahmen geben. „Wir arbeiten gemeinsam daran, diese Maßnahmen zu entwickeln und zu organisieren“, so Willnat, die dem Bürgerausschuss auch für das nächste Bächtlefest ihre Hilfe anbieten will. Für manche Maßnahmen gebe es sogar Fördermittel. „Wir machen eine Ist–Analyse und überlegen dann, was besser gemacht werden kann.“ Richard Frey wird diese Hilfe dankend annehmen.