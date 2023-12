Bad Saulgau baut eine neue Grundschule

Der Gemeinderat Bad Saulgau hat in seiner letzten Sitzung im Jahr 2023 einstimmig den Beschluss gefasst, mit der verbindlichen Ganztagesgrundschule ein Jahr früher zu starten - also bereits ab dem Schuljahr 2025/2026. Nach maximal zwei Jahren im Provisorium am Walter-Knoll-Schulverbund soll dann der Umzug in eine neue Grundschule erfolgen, die erst noch gebaut werden muss.

Kein Platz mehr

Bislang war geplant, mit der Ganztagesgrundschule zum Schuljahr 2026/2027 zu beginnen. Aber die räumlich beengte Situation an der Berta-Hummel-Schule, der größten Grundschule im Landkreis Sigmaringen, zwingt die Verwaltung zum vorzeitigen Handeln, zumal ab dem Schuljahr 2026/2027 an Grundschulen ein Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung besteht. „Die Anmeldezahlen der Grundschüler sind drastisch gestiegen“, sagte Bürgermeisterin Doris Schröter in ihrer vorletzten Gemeinderatssitzung. Eine bauliche Erweiterung an diesem Standort ist ausgeschlossen.

In der sechszügigen Berta-Hummel-Schule hat es aktuell aufgrund der hohen Schülerzahl weder ausreichend Klassenzimmer noch Betreuungsräume. Nach den Herbstferien wurde deshalb der Musikunterricht ins Krankenhaus verlegt, um die Raumproblematik zu mindern. „Aber eine nachhaltige Perspektive ist nur durch eine signifikante Reduzierung der Schülerzahl zu erwarten“, so Schröter.

Dadurch könnten wir die Sechszügigkeit an der Berta-Hummel-Schule zurückfahren. Doris Schröter

Daher existieren schon länger die Pläne für die Einrichtung einer Ganztagesgrundschule an einem zusätzlichen Standort in der Kernstadt. Hierfür vorgesehen war der Bauteil B am Walter-Knoll-Schulverbund, wo aufgrund rückgängiger Schülerzahlen Platzreserven vorhanden sind.

Büro errechnet Vergleichszahlen

Das von der Stadt Bad Saulgau beauftragte Büro VBD aus Stuttgart erstellte rechnerisch einen Vergleich auf zwischen einem Umbau des Bauteils B und einem Neubau im Campusareal - südlich oder westlich des Hallenbads. Dabei zeichnete sich ab, dass ein Neubau durchaus wirtschaftlicher ist.

Bis zum Einzug in den Neubau zum Schuljahr 2027/2028 sollen als Startmodul ab dem Schuljahr 2025/2026 im Schulgebäude II des Schulverbunds vier Klassenzimmer für Unterrichtszwecke genutzt werden - auch das Lehrerzimmer und das Rektorat. „Dadurch könnten wir die Sechszügigkeit an der Berta-Hummel-Schule zurückfahren“, ergänzte Schröter. Auch eine Mensa im Bestandsgebäude eingerichtet werden.

Eine früherer Betrieb der Gantztagesgrundschule am Walter-Knoll-Schulverbund ist nicht möglich, da der Antrag beim Schulamt bis zum Oktober des Vorjahrs gestellt werden muss - in dem Fall bis Oktober 2024 für das Schuljahr 2025/2026.

Gemeinderat stimmt zu

Der Gemeinderat befürwortet indes den früheren Start der Ganztagesgrundschule. „Wir investieren in ein Modell der Zukunft, in der sich die Kinder behutsam entwickeln können“, sagte CDU-Stadtrat Jürgen Acker. Auch Elisabeth Gruber, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, stimmte wie alle anderen Räte dem Vorschlag der Verwaltung zu, weil die Berta-Hummel-Schule für alle viel zu groß geworden sei. In der neu gebauten Grundschule sollten aber nicht nur Klassenzimmer, sondern auch Lerninseln, Kreativräume und Rückzugsorte entstehen.

Und Frederik Söder (SPD) sieht in dieser Standortentscheidung auch einen Vorteil darin, „dass der Walter-Knoll-Schulverbund zu einer Einheit wird“. Jetzt müsse noch das pädagogische Konzept erarbeitet werden.

Kein Antrag auf Fördermittel

Die Verwaltung verzichtet im Übrigen auf Fördermittel aus dem Ganztagsförderungsprogramm. Für die erforderlichen Antragsunterlagen sind innerhalb von vier Wochen umfangreiche Unterlagen einzureichen, die aber in diesem Zeitraum nicht vollständig abgearbeitet werden können. Doris Schröter ist aber zuversichtlich, dass zu einem späteren Zeitpunkt auf weitere Fördermittel ausgeschöpft werden.