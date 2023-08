Was war genau geschehen am späten Abend des 18. Mai im Unterdorfweg in Lampertsweiler, als vor dem Milchhäusle eine Gruppe von jungen Erwachsenen mit Baseballschlägern auf ein Auto eingeschlagen hat und ein Mann leicht verletzt wurde? Die Polizei hat die Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen und den Fall an die Staatsanwaltschaft Ravensburg übergeben.

Tat ereignet sich an Christi Himmelfahrt

Ermittelt wird gegen zwei junge Männer aus dem Landkreis Sigmaringen — gegen einen 20–Jährigen wegen Sachbeschädigung und einen 19–Jährigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Wie die Polizei am 19. Mai in einer Pressemitteilung informierte, soll sich an Christi Himmelfahrt gegen 22 Uhr zunächst ein Streit zwischen sich offensichtlich flüchtigen Bekannten entwickelt haben, infolgedessen mit Baseballschlägern ein Auto beschädigt und eine beteiligte Person leicht verletzt worden war, jedoch nicht in ärztliche Behandlung musste.

Kein Zusammenhang mit Backfest

Inzwischen kann die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ravensburg nach den langwierigen Ermittlungen näheres zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung sagen — im sonst so beschaulichen und friedlichen Lampertsweiler.

Fest steht, dass das traditionell an Christi Himmelfahrt stattgefundene Backfest in Lampertsweiler in keinem Zusammenhang zu der Auseinandersetzung stand. „Um diese Uhrzeit war das Backfest schon lange beendet“, sagt Lampertsweilers Ortsvorsteher Jürgen Thomma. Ausgeschlossen wurde nach den Ermittlungen auch, dass Einheimische in den Streit verwickelt waren.

Treffpunkt eher zufällig

Nach Auskunft der Polizei soll es für das Auseinandertreffen der Gruppe mit einem 20–Jährigen eine Vorgeschichte gegeben haben, weshalb die Aktion geplant, der Ort des Treffens in Lampertsweiler aber zufällig ausgewählt war. „Hintergrund des Vorfalls sind offensichtlich Geldschulden des 20–Jährigen“, sagt Christian Sugg, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg.

Kaputte Heckscheibe

Die Gruppe fuhr nach Erkenntnissen der Polizei mit drei Autos nach Lampertsweiler, um sich vom 20–Jährigen das Geld zurückzuholen, das er sich geliehen haben soll. Offenbar soll der Streit eskaliert sein, nachdem der 20–Jährige nicht bereit gewesen sein soll, seine Schulden zu begleichen. Es stiegen sechs bis neun Menschen aus ihren Fahrzeugen aus und schlugen auf das Auto des 20–Jährigen mit Baseballschlägern ein, sodass die Heckscheibe zu Bruch und ein Spiegel kaputt ging. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1500 Euro.

Der 20–Jährige, mit dem die Gruppe demnach eine Rechnung zu begleichen hatte, soll außerdem vom 19–Jährigen ins Gesicht geschlagen worden sein. „Er wurde leicht verletzt“, so Christian Sugg. Die Gruppe flüchtete danach in ihren Autos. Die beiden jungen Männern, gegen die ermittelt wird, sollen sich wenig auskunftsfreudig zeigen und bislang keine weiteren Namen preisgegeben haben.

Absolute Ausnahme

Dass die Polizei die Ermittlungen gegen die beiden Männer einleiten konnte, ist unter anderem auf Videoaufnahmen aus dem Milchhäusle am Unterdorfweg zurückzuführen, wo sich die Tat ereignete. „Hier ist ein ständiges Kommen und Gehen“, sagt Tobias Dreher, Betreiber des Milchhäusles, das rund um die Uhr geöffnet ist.

So etwas gab es hier noch nie. Das war eine absolute Ausnahme. Tobias Dreher

2016 hatte Dreher mit seiner Frau Claudia das Milchhäusle eröffnet, in dem die vielen regionalen Produkte verschlossen in den Automaten stecken. „Es kommen auch Leute, nur um unser Bauernhof–Eis zu kaufen“, so Dreher über sein Milchhäusle, das längst auch zum Treffpunkt vieler jungen Menschen geworden ist.

„Aber so etwas gab es hier noch nie. Das war eine absolute Ausnahme“, sagt Tobias Dreher, der noch wach war, als er gegen 22 Uhr den Lärm gehört hatte. „Das ging alles ganz schnell“, so Dreher, der sich daran erinnern kann, dass sich der Geschädigte nach der Tat kurz versteckt hatte. Die Akten sind inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg gelandet.