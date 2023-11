In Laiz treffen am Sonntag, 14.30 Uhr, in einem Spiel der Kreisliga A 2 zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Zielen bis zur Winterpause aufeinander. Der FC Laiz will nach seinem Erfolg in Hettingen weiter oben mitmischen, während der SV Braunenweiler einen Abstand zur Abstiegszone weiter vergrößern will. SZ-Regionalsportmitarbeiter Mehmet Kacemer sprach im Vorfeld der Partie mit Daniel Schwager, seit dieser Saison Trainer des FC Laiz, über die derzeitige Situation der Mannschaft.

Bislang im südbadischen Raum aktiv

Herr Schwager, seit dieser Saison sind Sie Trainer in Laiz. Bislang waren Sie eher in anderen Bezirken unterwegs...

Bisher war ich mehrheitlich im südbadischen Raum unterwegs. In Bodman-Ludwigshafen habe ich gespielt, ehe ich weitere Erfahrungen in Pfullendorf, bei der zweiten Mannschaft, und in Walbertsweiler-Rengetsweiler sammeln durfte.

Laiz tut sich gegen Underdogs schwer

Der bisherige Saisonverlauf ist ein Auf und Ab, mehrheitlich natürlich mit mehr Aufs. Auch deshalb wird der FC Laiz weiter als einer der Titelanwärter gehandelt. Aber die eine oder andere Überraschung war dann doch dabei, und nicht nur positiv?

Neben den vermeintlichen Pflichtsiegen haben wir uns zum Beispiel gegen Neufra oder gleich zu Beginn in Bolstern schwer getan. Auch gegen den SV Sigmaringen und Alb-Lauchert gab es nicht das gewünschte Ergebnis. Aber gegen Türkiyemspor und in Hettingen haben wir sehr gut ausgesehen. Die Liga ist in dieser Saison sehr ausgeglichen, denn jeder kann jeden schlagen. Wir wollen unsere Defizite auf ein Minimum herunterschrauben. Die Mannschaft stellt sich mir als sehr gute Einheit dar, deshalb bin ich zuversichtlich, dass es klappt oben mitzumischen.

Schwager: Vorgänger haben gute Arbeit gemacht

Bisher hatte der FC Trainer und Kommandogeber eher aus der Umgebung. Jetzt hat man weiter ausgeholt und einen externen Trainer geholt. Wie hat die Mannschaft diese Umstellung aufgenommen?

Ich bin ja auch nicht gekommen, um alles in Frage zu stellen, sondern habe mir zuerst klar ein Bild gemacht. Ein paar Veränderungen habe ich schon einfließen lassen, aber meine Vorgänger haben auch eine gute Arbeit gemacht und darauf lässt sich auch aufbauen. Die Mannschaft zieht mit, bildet auch eine gute Einheit. Dann sind auch Spieler dabei, die schon höherklassig im Einsatz waren. Auch davon profitiert der gesamte Kader.

Schwager: Vorne bleibt es eng

Wie will der Trainer die Wundertüte Laiz soweit bringen, dass man bis zum Schluss vorne mitspielen kann?

Ich habe eine erfahrene Truppe übernommen, die auch mal einen schlechten Tag erwischt. Diese gilt es auf ein Minimum zu reduzieren und dann müssen wir da sein, wenn vorne der SV Sigmaringen, der FC Mengen II wie zuletzt oder die SGM Alb-Lauchert Federn lassen. Vorne ist alles eng, aber auch im Tabellenkeller wehren sich die Mannschaften.