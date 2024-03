Country-Western-Abend vom Feinsten

Die Johnny-Cash-Roadshow, die am Samstag, 30. März, um 20 Uhr im Stadtforum Bad Saulgau gastiert, dreht sich laut Vorschau um die Musik eines der größten US-amerikanischen Musiker und will eine energiegeladene und unterhaltsame Show um den preisgekrönten Frontmann Clive John bieten.

Das Konzert nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die 1950er-Jahre und endet im Jahr 2002, dem, Todesjahr des Musikers. Alle großen Johnny-Cash-Hits aus dieser Ära sowie aus seinem letzten Album „Out Among The Stars“ werden dargeboten. Bildhaft untermalt wird das Konzert von Fotografien und Illustrationen aus Jonny Cashs Leben.

Die mehrköpfige Band bringt Hits wie „Walk The Line“, „Ring Of Fire“, „Jackson“, „Orange Blossom Special“ und „Boy Named Sue“ sowie einige der Songs aus den späteren American Recordings von Johnny Cash wie „Hurt“ oder „Personal Jesus“. Das Programm dauert gut zwei Stunden.

Karten im Vorverkauf gibt es in Bad Saulgau in der Tourist-Information, Telefon 07581/2009-15, sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.kultopolis.com