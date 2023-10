Comedy- Senkrechtstarter Tobias Gnacke kommt zur Kabarett- und Mundartwoche nach Bad Saulgau

Tobias Gnacke punktet bei seinen Auftritten mit einer Vielzahl von Talenten, die er zu einer exzellenten Bühnenschau verschweißt. Am Sonntag, 12. November, heißt es im Stadtforum „Wer jagt gewinnt“. Eine Show, für die er regelmäßig stürmischen Applaus kassiert, der sich nicht selten zu stehenden Ovationen auswächst.

Gnacke gilt als Kabarettist, der sofort einen Draht zum Publikum findet. So begeistert er als Stimmenimitator, dem die Kritik den Titel „Herr der tausend Promi-Stimmen“ verliehen hat. Er ist Sänger und Instrumentalist, dessen Begabung für Trompete und Gitarre schon in Kindertagen aufgefallen ist. Kein Wunder, dass er bereits als Teenager mit Vater und Bruder in einer Tanzband auf der Bühne stand.

Verknüpft mit Parodie, setzt sein Instrumentalspiel zu einer wahren Attacke auf die Lachmuskeln an. Beispielsweise dann, wenn er den Text verschiedenster Hits und Interpreten so frisiert, dass sie alle auf das Volkslied „Ein Jäger aus Kurpfalz“ passen. Und wenn er sich als Bauchredner mit seinen Handpuppen ‐ etwa dem Pinguin Richard ‐ fetzt, geraten die Zuschauer reihenweise aus dem Häuschen.

Da verwundet es nicht, dass Gnacke bereits den Emmendinger Kleinkunstpreis gewonnen hat und im Finale des Hamburger Comedy Pokals landete.

Beginn ist um 19 Uhr, Karten im Vorverkauf kosten 24 Euro, an der Abendkasse 26 Euro, ermäßigt mit SZ-Abokarte 22 Euro.